Scontro frontale tra autocarri in marcia: morto sul colpo uno dei due autisti

Dopo un fine settimana costellato di incidenti stradali nel Vicentino arriva al lunedì mattina successivo la notizia più temuta: un morto in seguito a un nuovo schianto. In questo fatto di cronaca più recente si è trattato di una collisione tra veicoli di trasporto merci, avvenuto alle 10 lungo via Chiampo, nel territorio comunale di Arzignano lungo la trafficata Sp83.

A perdere la vita, praticamente sul colpo, è stato un uomo, autista in cabina di guida di uno dei due autocarri venuti allo scontro per cause da determinare. L’altro conducente rimasto ferito in maniera seria presenta ferite da codice giallo ed è stato trasportato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.

Sullo scenario della violentissima collisione tra i mezzi pesanti è arrivato il velivolo di elisoccorso del 118, inviato dall’elibase di Verona Emergenza. Purtroppo, considerata l’impossibilità di portare a buon esito la rianimazione sull’autista morente dai sanitari, il mezzo di emergenza per trasporto via cielo ha fatto rientro alla base di partenza. Sul posto sono giunti in pochi minuti i vigili del fuoco di Arzignano che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati, il tratto di strada scenario dello scontro, ed estratto la persona alla guida dell’autocarro Iveco, rimasta incastrata. Nonostante i prolungati tentativi di soccorso, il medico dell’equipaggio del Suem ha dovuto constatare il decesso dell’uomo. Per conoscere la sua identità, bisognerà attendere il riscontro della disgrazia ai familiari.

La polizia locale di Arzignano ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

