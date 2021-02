Salernitana – L.R. Vicenza 1-1. Le pagelle tifose

Un punto che sa di beffa a Salerno. Il Vicenza ieri infatti ha pareggiato per 1-1 in casa della terza in classifica, ma dimostrando di essere molto in palla. Per buona parte della gara i biancorossi hanno condotto il gioco, colpendo una traversa nel primo tempo con Gori. Sempre nel primo tempo, rigore per i padroni di casa che però lo sbagliano. Nella ripresa, durante il miglior momento biancorosso i padroni di casa vanno avanti con una splendida torsione di testa da punizione. Neanche 2′ dopo il capitano Stefano Giacomelli pareggia con un missile da fuori area che finisce sotto l’incrocio.

Un punto amaro, che sa di due punti persi, ma che in ogni caso lascia ben sperare per il prosieguo del campionato.

GRANDI: Chiamato in causa poche volte, ma risponde presente con interventi salva risultato.

REATTIVO 6

BARLOCCO: Probabilmente la sua miglior prestazione della stagione, prova l’ affondo continuamente fornendo assist e incursioni pericolose.

FRECCIA 7

BRUSCAGIN: Tutto sommato una buona partita la sua, non si proietta spesso in avanti ma non soffre più del dovuto.

ONESTO 6

CAPPELLETTI: Ha dalla sua parte un certo Tutino, ma riesce ad arginarlo senza grossi problemi, spinge poco ma ci sta’.

PRUDENTE 6,5

PADELLA: Un guerriero in campo, scambia strattoni e gomitate con tutti, e deve arrendersi dopo averne ricevuta andata a bersaglio.

FERITO 6

VALENTINI: Partita senza troppi patemi la sua, scivola per anticipare un avversario, e l’arbitro gli fischia un rigore ineccepibile.

Sul gol un uomo salta libero.

ESORDIO 6

RIGONI: Viene subito redarguito con un cartellino giallo che gli fa tenere il freno per tutta la partita, lotta comunque su ogni palla e corre fino all’ultimo secondo.

SEMPREVERDE 6

CINELLI: La sua classica partita, lotta, combatte e corre, non appariscente ma indispensabile li in mezzo.

MACINATORE 6

PONTISSO: Il più lucido del centrocampo prova sempre a sfornare giocate interessanti, vicinissimo ad un Eurogol ma il palo gli nega la gioia.

RECUPERATO A PIENO 7

VANDEPUTTE: E’ tornato ad essere lo Jari scardina difese di un tempo, sempre pericoloso, infila gli avversari ogni volta che prende la palla. Purtroppo sistematicamente lo fermavano con un fallo.

ABBATTUTO 7

GIACOMELLI: E’ un momento di grazia il suo, e infila un altro gol importante, che evita la beffa di una sconfitta.

PREVIDENZA 8

GORI: Degli attaccanti è il più pericoloso; ci prova più volte e a volte è il portiere a fermarlo, altre volte l’imprecisione, ma c’è.

PROPOSITIVO 7

MEGGIORINI: Non brilla particolarmente e non si rende pericoloso, questo non toglie che si impegna e lotta su ogni palla.

SMUSSATO 6

DI CARLO: La squadra ora c’è e non si arrende mai;

I cambi lo premiano.

CAPITANO 7