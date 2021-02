Violento frontale fra due auto in centro a Thiene: due feriti, uno grave

Violento schianto sabato sera in centro a Thiene fra due auto: due persone sono rimaste ferite, uno è grave.

Erano le 19 50 di sabato 13 febbraio. Come documentato dal sistema di videosorveglianza cittadino, E.M.M, un uomo 34enne residente a Schio, alla guida di un’Alfa Romeo 147, stava percorrendo via Dante con direzione stazione ferroviaria.

Giunto all’altezza di via Carlo del Prete, per cause in corso di accertamento, ha invaso completamente la corsia opposta andando ad urtare frontalmente una Fiat Punto condotta da A.D., una donna 57enne di Thiene, che proveniva dall’opposta direzione di marcia. Violento lo scontro fra le due vetture: il conducente dell’Alfa Romeo è stato trasportato con un’ambulanza del Suem 118 all’ospedale di Vicenza in codice rosso, mentre la conducente della Punto è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Santorso. I rilievi del sinistro sono stati effettuati da due pattuglie della polizia locale nordest vicentino.