Serie C, il Vicenza non si rimette in… Sesto, ma lo salva il diluvio. Arzichiampo rimontato

Da una parte capitan Gattoni (il capitano della Pro Sesto), dall’altra la mascotte del Vicenza Gatton Gattoni nel turno prepasquale. Il nubifragio caduto dal cielo sul campo di pallone di Sesto San Giovanni a Milano salva i biancorossi, per ora, dall’affondare dopo due mesi di gloria. Partita definitivamente sospesa ieri sera nello stadio Breda della Pro Sesto all’11’ della ripresa, con L.R. Vicenza sotto di un gol (a segno Toci al 35′ del pt) e fradicio che rientra negli spogliatoio senza un verdetto finale. Si andrà al recupero, ma solo della parte di partita residua da giocare, ripartendo dal -1 nel punteggio come prevede il regolamento della Lega Pro. Da evidenziare, contro la squadra penultima del girone.

Per l’FC Arzignano Valchiampo del nuovo corso Bentivoglio, invece, arriva il primo ko dal cambio di panchina: vicentini avanti 1-0 ma raggiunti e superati dalla Triestina, che la spunta per 2-1. E, a proposito di sorpassi, gli alabardati sopravanzano Ferrari e compagnia berica, riprendendosi il terzo gradino del podio. Una vigilia di Pasqua di passione, insomma, da intendersi in accezione da via crucis, per le due compagini professionistiche del calcio nostrano.

Guardando alla classifica, oltre al Padova secondo che aveva già regolato la Pergolettese nel recupero e avanza a tre balzi, dietro a un Mantova bloccato sul pari (1-1) ieri dalla Dea Junior nel match di cartello del girone A, Triestina che va sopra di uno ai biancorossi a parità di incontri giocati. L.R. Vicenza quarto, con 5 di margine sul Legnago, in frenata i paladini del Menti dopo i tre pareggi recenti buoni per allungare la striscia positiva, meno per la bagarre per accaparrarsi una posizione migliore ai ranghi di partenza dei playoff.

Per la squadra di casa al Dal Molin, invece, dopo il tris vigoroso rifilato in trasferta al Renate che ha rilanciata lo cora salvezza, buone indicazioni anche ieri in una match proibitivo ma solo sulla carta contro la seconda della classe. Con rammarico dopo il vantaggio firmato Da Mattioli (rasoiata da fuori in palo-gol), e una classifica ancora traballante con sole cinque squadre alle spalle, ma tutte al rallentatore nel turno recente. Pro Sesto a parte, ko per il Fiorenzuola, un punto per le altre interessate con Renate e Virtus Verona a pareggiare nello scontro diretto e andare a braccetto sul +2 rispetto ai giallocelesti.

