La proposta della Bardiani-Csf-Faizanè: “Sfidai professionisti del ciclismo da casa tua”

Ecco quindi che oggi alle 16.15 il team pedalerà con i propri fan e i tanti appassionati di ciclismo che vorranno aggregarsi. Il tutto ovviamente virtualmente, ciascuno dal proprio salotto di casa, ma in sella alla propria bici. “Grazie ai rulli interattivi nasce questa possibilità, colta dalla Bardiani CSF Faizanè per pedalare insieme a tutti i propri fans, per un ritrovo non competitivo ma all’insegna dello sport e del divertimento – prosegue la società – all’evento parteciperanno infatti molti atleti del team da Mirco Maestri a Filippo Fiorelli, da Manuel Senni, a Nicolas Dalla Valle, da Giovanni Carboni a Marco Benfatto, ma anche staff e management del team a cominciare da Roberto Reverberi”.

Il primo appuntamento vedrà l’evento “Sand and Sequoias”, un percorso di circa 42 chilometri. Per partecipare è sufficiente avere un rullo interattivo, come ad esempio il rullo SUITO utilizzato dal team, e iscriversi alla piattaforma Zwift scaricando quindi l’app Zwift Companion, selezionando e iscrivendosi all’evento sopra citato.