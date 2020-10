SPAL – L.R. Vicenza 3-2. Le pagelle tifose

Arriva un’altra amara sconfitta per il L.R. Vicenza, che sabato pomeriggio è stato regolato a Ferrara dalla SPAL per 3-2. Beffardo passo falso per i berici, andati in vantaggio due volte e due volte rimontati, con il definitivo gol sconfitta subito su rigore al 94′.

GRANDI: Nulla può suo gol presi, alla fine rischia di parare il rigore con il piede.

OSSERVATORE 6

BERUATTO: Spinge, difende e soffre, tutto sommato una buona partita.

ONESTO 6

BRUSCAGIN: Anche per lui una partita tutto sommato positiva, forse i suoi cross davanti sono un po’ sterili.

PRUDENTE 6

PADELLA: Combatte, ringhia, difende e anticipa.

PERNO 6

CAPPELLETTI: E’ lui a prendere in mano la difesa e a dirigerla.

LEADER 6

PONTISSO: Continua il suo percorso di crescita continua.

Passaggi semplici e lanci precisi.

TIMER 6,5

CINELLI: Gran lavoratore, sempre a lui il lavoro sporco, salva sulla linea prima, allarga troppo il braccio sul rigore.

BILANCIATO 6

DALMONTE: Ho finito i termini per questo giocatore. Da tutto sempre, non si arrende mai e sigla un gol spettacolare.

ROSINA DEI TEMPI D’ORO 8

NALINI: Contro la Salernitana entrando ha dato incisività davanti.

Oggi meno.

APPANNATO 5,5

GORI: Fa tutto il difficile poi sbaglia a porta vuota. Per il resto si sbatte e lotta.

SU COL MORALE 5

MEGGIORINI: Non si vede mai, quando deve segnare segna.

2 partite 1 Gol

CINICO 6,5

DI CARLO: Mette in campo una buona formazione, i cambi non lo ripagano ( VANDEPUTTE su tutti). Due volte in vantaggio però non si può perdere.