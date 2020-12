Lane, dopo i 3 punti di cuore col Pescara, stasera derby infrasettimanale col Cittadella

Dopo il match di sabato pomeriggio contro il Pescara, per il Vicenza è già tempo di tornare in campo: questa sera infatti, alle ore 21, andrà in scena un incontro molto delicato, in casa del “vicino” Cittadella. Un martedì sera diverso, che vedrà i biancorossi impegnati in trasferta.

Come detto, il Lane viene dalla partita di sabato contro il Pescara: dopo 90 minuti densi di emozioni, dopo due espulsioni (Gori e Dalmonte) e dopo goal spettacolari ed azioni individuali, il Vicenza l’ha spuntata per 3-2. Nella sfida del gemellaggio, contava solo vincere: con questi 3 punti si è reso degnamente onore alla figura dell’immortale Paolo Rossi.

Ora arriva un altro ostacolo, tutt’altro che semplice. Il Cittadella, squadra della provincia di Padova, è ormai una presenza importante in serie B, e da qualche anno lavora per raggiungere la massima competizione. Sin qui, i “granata” hanno conquistato 17 punti in 10 partite, e anche stasera cercheranno di vincere tra le mura di casa. Sarà un derby insolito, ma pur sempre un derby, motivo per cui Bizzotto e compagni dovranno dare il 110%.

In conferenza stampa mister Di Carlo ha nuovamente elogiato i suoi giocatori. “Nelle difficoltà stiamo dimostrando di essere un gruppo forte e con cuore” ha dichiarato ai giornalisti, presentando il match odierno. Questa è la linea da seguire: forza e costanza, due fattori che in questo nuovo campionato sono fondamentali.

Tutto pronto allora per il fischio d’inizio di Cittadella-Vicenza: testa e cuore per continuare al meglio il cammino dei biancorossi.