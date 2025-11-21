Tifosi del Lane, 1-0 “in zona Cesarini” al prefetto di Brescia: il Tar annulla il divieto

Arriva a sole 48 ore dal calcio d’inizio del match di serie C (girone A) tra Union Brescia e L.R. Vicenza il colpo di scena che dà ragione ai tifosi riuniti nel Centro di Coordinamento: il Tar della Lombardia ha annullato con effetto immediato il provvedimento del prefetto di Brescia che imponeva il divieto di trasferta e accesso allo Stadio Rigamonti, domenica, ai supporters biancorossi provenienti dal Veneto, per motivi di sicurezza determinati a loro volta dalla paventata “rivalità tra tifoserie”.

Motivazioni addotta dal responsabile governativo per l’ordine pubblico che evidentemente il Tribunale Amministrativo Regionale non ha ritenuto congrue. Ecco il disposto promulgato in tarda mattinata di venerdì. La società berica non si è ancora espressa a metà pomeriggio di oggi almeno, in merito alla novità appresa da poche ore. D subito, in compenso, attraverso un comunicato ufficiale affidato alla stampa e ai social, si era schierata al fianco dei propri tifosi, contestando la decisione risalente a mercoledì 12 novembre che aveva suscitato sia mugugni che polemiche e dubbi sulla legittimità della stessa.

I “registi” dei gruppi di supporters del Vicenza si erano quindi confrontati, con supporto del Centro di Coordinamento, decidendo la via del ricorso formale d’urgenza. Accolto oggi con il seguente testo: “Con decreto presidenziale in data 20/11/2025 il Tar Lombardia Brescia ha sospeso gli effetti del decreto prefettizio di Brescia del 12/11/2025 ritenendo non attuale o comunque incerta la ‘consolidata e persistente rivalità tra le tifoserie’ e senza fondamento l’esclusione dalla vendita dei biglietti dei possessori della fidelity card”. Ora via alla corsa ai biglietti last minute, con tutte le difficoltà organizzative del caso, per la società di casa, che riguardano anche la gestione della sicurezza da parte di forze dell’ordine. Dopo la decisione resa nota intorno alle 13, è partita la corsa contro il tempo per richiedere i tagliandi per il settore ospiti, al momento (alle 17 di venerdì) non ancora messi in vendita.

Rimane da sapere adesso se l’allenamento a porte aperte annunciato per sabato mattina allo Stadio Menti rimarrà o meno confermato, un’iniziativa speciale concessa dal club di via Schio per consentire a tutti i tifosi di stare vicini alla squadra alla vigilia di un match da circoletto rosso tra prima e terza in classifica. Col Lane in testa ovviamente, e che vuole allontanare a -13 i lombardi allenati dall’ex tecnico berico Aimo Diana.

