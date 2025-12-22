Tutto un girone senza sconfitte: il “Lane” batte la Triestina. Manita Arzichiampo a Vercelli

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Arzignano Valchiampo in vetrina, per un impronosticabile 5-0 a favore in trasferta a Vercelli e avanti di misura il L.R. Vicenza, già (stra)campione d’inverno che batte la Triestina ancora con un 1-0 chirurgico (matchwinner Tribuzzi). Conservando il bottino di 12 punti di margine sul Lecco che fotocopia il punteggio nella sua sfida alla Pergolettese, mantenendo il divario inalterato dal club biancorosso. La terza, l’Union Brescia, gioca stasera in posticipo, ben che vada (loro) al termine del derby lombardo con l’Inter U23 potranno portarsi al -13. In casa al Menti completa il “10 su 10”, capitalizzando con 30 punti il fattore campo, arma in più a disposizione grazie anche ai quasi 10 mila spettatori quasi sempre garantiti.

In attesa del match del lunedì si chiude così il girone di andata del girone A di serie C per le due vicentine, che stanno svolgendo al meglio il loro tema per la stagione 2025/2026: per il “Lane” la leadership è solidissima, coronata da un cammino che è da record, grazie a 15 vittorie e 4 pareggi che valgono 49 punti e una proiezione finale ai confini di “quota 100”; per la squadra dell’Ovest Vicentino che mira alla permanenza in categoria, dopo lo scossone con cambio della guida tecnica, la risalita ha portato il club gialloceleste ora al 10° posto, con 24 punti foraggiate da 6 match vinti e 6 pareggiati.

Le partite del penultimo week end di calcio del 2025 in C hanno lasciato in eredità l’inedita cinquina dell’Arzichiampo condotto da Di Donato. Al 2-0 dei primi 45′, seguirà un tris nella ripresa, con ospiti già in gol al 1′ del confronto giocato in Piemonte. La sblocca il 21enne Moretti (doppietta per lui, primi gol per il calciatore ), Minesso va a segno a inizio ripresa dopo Bernardi, chiude il fedelissimo biancoceleste Lakti in dirittura d’arrivo, senza subire reti e patendo pochi pericoli col Pro Vercelli, agganciato a fine gara a quota 24 punti.

I VIDEO HIGHLIGHTS DELLE VICENTINE

