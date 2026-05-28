Crystal Palace nella storia: alle Eagles londinesi la Conference League

Dopo Roma, West Ham, Olympiakos e Chelsea, è il Crystal Palace ad alzare la Conference League, competizione per club nata nella stagione 2021-2022. Dunque, la storia la scrivono i londinesi di South London: niente da fare per gli spagnoli del Rayo Vallecano, squadra del quartiere Vallecas di Madrid. La finalissima andata in scena alla Red Bull Arena di Lipsia finisce con la vittoria per 1-0 della compagine guidata dal tecnico austriaco Oliver Glasner. Il primo tempo equilibrato si chiude sullo 0-0, la ripresa è tutta nel segno delle Eagles. E così, l’Inghilterra dopo il trionfo dell’Aston Villa in Europa League, si avvicina al “treble” in vista della finale di Champions League tra l’Arsenal e i campioni in carica del Paris Saint Germain. Un dato che fa riflettere in merito al dominio dell’Inghilterra: il prossimo anno nelle Coppe europee ci saranno ben 9 club inglesi spalmati su tre competizioni.

La partita: Crytal Palace-Rayo Vallecano 1-0. Come detto, tanto equilibrio, parecchio tatticismo e poche emozioni nei primi 45 minuti di gioco. Nel secondo tempo cambia tutto. Minuto 50: tiro da fuori di Wharton, il portiere degli spagnoli Batalla devia, ma non può nulla sul tap-in di Mateta. Da quel momento in poi, dominio assoluto dei britannici. Yeremy Pino colpisce un clamoroso doppio palo, Mateta si divora il bis e Sarr lo sfiora. Inutile il tentativo dell’allenatore del Rayo Vallecano Inigo Perez di cambiare le cose giocandosi tutti i suoi cambi all’insegna dell’attacco. Primo trofeo europeo per il Crystal Palace che in tal modo centra anche la qualificazione alla prossima Europa League. Inoltre, quella di Londra è la prima squadra a vincere un trofeo alla sua prima partecipazione a una grande competizione UEFA dal 1988, quando i belgi del Malines vinsero la Coppa delle Coppe.