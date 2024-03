Una fiamma da mantenere viva: il kung fu spiegato dai sifu Luca e Christian a BreakPoint

La disciplina come pilastro fondante di un’arte marziale conosciuta in tutto il mondo anche se magari solo superficialmente, con radici profonde nella Cina antica. Formazione sul piano mentale e fisico, lezioni per l’autodifesa in particolare per il genere femminile, e la proposta di uno stile di vita. Ma tanto altro ancora. Seguono gli insegnamenti del Grand Master Paul Tang i due ospiti a Radio Eco Vicentino: Luca Bertoncello e Christian Baggio, 44 anni vicentino (di Romano d’Ezzelino) il primo, 47 anni padovano (che vive a Cittadella) il secondo, portavoce in coppia della Ving Tsun Academy, una scuola che interpreta l’arte del kung fu nata in Oriente e che racchiude 500 stili diversi per origini e pratica.

Per entrambi una ventennale esperienza all’interno di VTA, fondata nel 1992 in Italia, dopo una sorta di folgorazione che ha permesso loro di incanalare energia positiva e crescita in un percorso di vita, non solo una passione. Entrambi svolgono una vita normale, lavorano per mantenersi qui non sul piano dello spirito, per poi indossare la divisa e praticare il kung fu e, forse con ancora più abnegazione, da sifu, vale a dire come insegnanti o padri marziali come in questo ambito è più corretto definirli.

