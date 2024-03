Formula 1, trionfo Ferrari a Melbourne: vince Sainz, secondo Leclerc

Melbourne si è tinta di rosso questa mattina all’alba. Doppietta delle Ferrari! A distanza di due settimane dall’intervento di appendicectomia Carlos Sainz trionfa al GP di Australia a bordo della SF-24, dietro c’è l’altra rossa di Leclerc che sale al 2° posto del Mondiale. Sul podio anche la McLaren di Norris.

Clamoroso ritiro per Verstappen tradito dai freni della sua RB20 dopo appena 4 giri con tanto di principio d’incendio. Rabbia dell’olandese al box: un ko che non avveniva da due anni che mette fine alla sequenza di 9 vittorie di fila e di 43 gare consecutive al traguardo. Fuori anche Hamilton, abbandonato dalla Mercedes per un guasto tecnico.