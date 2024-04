L’accento sul Karate in versione full contact con due “sensei”. Week end con raduno

Dalla curiosità dell’accento a un evento di portata internazionale imminente ospitato nel palasport di Cavazzale, si parla finalmente di karate a BreakPoint, con ospiti due sensei vicentini abili sul tatami e pure loquaci e appassionati ai microfoni di Radio Ecovicentino. Un’altra puntata, la n°63, dedicata allo sterminato mondo sportivo delle arti marziali, con una disciplina dalle radici antiche coltivate in Asia ma che si è diffusa dal secolo scorso in tutti i continenti. Con il contributo oramai riconosciuto del mondo dei fumetti e dei cartoni animati, ma anche di filma cult come “Karate Kid” (e la più recente serie Tv “Cobra Kai” o, in Italia, “Il ragazzo dal kimono d’oro). E proprio di Giappone, terra dell’Estremo Oriente dove tra l’altro uno dei due ospiti ha vissuto per 16 anni, si parlerà molto!

Gennaro Di Donato e Marco Aliprandi sono i due esperti vicentini, atleti e istruttori di lungo corso, specialisti di due diverse scuole, o meglio dire di due diversi stili ma sempre nell’ambito del full contact, dunque a contattato pieno. Qualcuno lo chiama ancora “boxe giapponese” in giro per il mondo, concepito prima di tutto per l’autodifesa ma diventato poi disciplina sportiva competitiva.

Ascolta “”Accento” sul karate: ad ognuno il suo stile” su Spreaker.

Scuola Kyokushinkai per il sensei Di Donato, che conta 12 milioni di praticanti al mondo giusto per gradire, Scuola Biakuren per sensei Aliprandi, il primo vicentino d’adozione che vive nell’hinterland del capoluogo berico, mentre proviene dall’area del Bassanese l’altro ospite, persone che trascorrono gran parte del loro tempo libero nei rispettivo dojo. Raccontano le loro vite nel karate, dia primi approcci alla scelta di abbracciare prima di tutto una filosofia e uno stile di vite prima ancora che stile di combattimento.

Tante le curiosità toccate nel corso della chiacchierata – per approfondire basta ascoltare il podcast della puntata -, con i messaggi in diretta da parte di alcuni allievi dei due maestri, la riflessione sulla contaminazione tra le arti marziali e, con la massima modestia, anche sui risultati di prestigio ottenuti nella carriera di atleti.

Da segnare le date del 13/14 aprile ormai alle porte in calendario, il Full Contact Karate Camp (tredicesima edizione) un meeting-evento da vedere oltre che un raduno importante per i 90 karateka attesi che affronteranno gli esami e i combattimenti nel palasport di Cavazzale, a Monticello Conte Otto. Con un colosso internazionale – sia per la fama che per la stazza, è altro 214 cm -, Semmy Schilt, special guest nella due giorni vicentina. Olandese nato a Rotterdam, karateka e kick boxer chiamato anche a Hollywood in film d’azione, tra cui Trasporter 3 con Jason Statham, monumento vivente del Golden Glory giapponese. E con un saluto a Michelle Hunzicker in diretta: per scoprire il perché, basta cliccare il pulsante play sul podcast!