Vicentine di serie C a caccia delle prime vittorie. E intanto il Lane saluta Cavion

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Campi di gioco “invertiti” ma speranze comuni e condivise di conquistare la prima vittoria stagionale nella domenica di calcio del L.R. Vicenza e del F.C. Arzignano Valchiampo. Anzi, del lunedì per i paladini del pallone dell’Ovest provincia, visto il posticipo serale del 2 settembre per loro. Le uniche squadre vicentine di serie C saranno impegnate allora tra domani e dopodomani nel 2° turno di campionato, dopo i rispettivi esordi ben lontani dalle migliori aspettative antecedenti al debutto.

Era andata in sostanza abbastanza male all’esordio al “Lane”, con i biancorossi a racimolare un punticino (2-2) casalingo contro il Giana Erminio in inferiorità numerica per metà gara, e si può dire più che male ai giallocelesti, sfortunati nell’abbinamento con la “big” Triestina ma alle corde dopo la prima ora di gioco, con tre gol subiti (0-3 il finale) e il rischio di un “cappotto” nel finale.

I due club del calcio professionistico con forza motrice a Vicenza città e Arzignano così si preparano rispettivamente alla prima trasferta e alla prima partita di casa della stagione, con i biancorossi di Vecchi in viaggio verso Crema ospiti della Pergolettese (calcio d’inizio domani alle 18), e giallocelesti alla prima dell’annata allo Stadio Dal Molin. Ad Arzignano nel posticipo attesi i bergamaschi dell’Albinoleffe. Si gioca alle 20.45 in questo caso, con tutte le partite trasmesse sul canale Now Tv oltre che sulle frequenza digitali di Skysport.

Pur trattandosi del secondo appuntamento della stagione 2024/2025, le due partite in vista rappresentano il primo banco di prova dopo la chiusura del mercato estivo di ieri, con una serie di operazioni per entrambe le società. A sorpresa il centrocampista vicentino doc Michele Cavion ha lasciato il Menti per approdare alla Carrarese (salendo in serie B con la neopromossa ma solo in prestito), con in cambio il 31enne Della Latta (definitivo) già da oggi a Vicenza. Nuovo innesto in attacco dall’Atalanta Under 23: Christian Capone approda in biancorosso. Strada inversa per “Pippo” Alessio. Anche ad Arzignano ritocchi last minute alla rosa a disposizione di Alessandro Bruno.