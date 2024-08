Scontro auto contro motocicletta, soccorso un 62enne sbalzato in strada

Un motociclista è stato soccorso dal team di emergenza sanitaria del Suem 118 alle 11 di stamattina a Thiene, quartiere dei Cappuccini, dopo l’urto tra il mezzo a due ruote che conduceva poco prima (una moto di maraca Suzuki) e una vettura Audi Q3. L’uomo, di 62 anni e residente nella stessa città dell’Altovicentino, è rimasto ferito con contusioni varie da impatto e trasferito in ospedale a Santorso in codice giallo.

L’evento accidentale stradale si è verificato lungo la strada provinciale 349 che attraversa Thiene, lungo via Vittoria Veneto di fronte al negozio Telecom Broccardo, a circa 100 metri dal semaforo vicino e all’altezza dell’intersezione con via Papa Polo VI.

L’impatto tra i due veicoli è avvenuto in seguito all’immissione nella strada principale della vettura condotta da una 55enne di Sarcedo, la quale non ha riportato conseguenze fisiche nell’incidente di stamattina. Lo stesso non si può dire per il cittadino thienese in sella alla motocicletta, sbalzato al suolo e, seppur sempre cosciente, che lamentava fitte di dolore in più parti conseguenti al doppio impatto contro il veicolo e l’asfalto.

Dell’uomo di 62 anni rimasto ferito si sono occupati al loro arrivo sul posto gli operatori del 118 giunti dall’ospedale di Santorso, mentre le due pattuglie di agenti di polizia locale del consorzio Ne.Vi. si sono occupati della gestione della circolazione e del traffico, oltre che dei rilievi per ricostruire le fasi antecedenti all’impatto fortuito.