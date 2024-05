Vicenza-Padova, si gioca dopo la “scivolata” di 24 ore. Ok da prefetto e Lega Pro

L’ufficialità è arrivata solo ieri sera, in pratica in concomitanza con l’orario del calcio d’inizio previsto per le 20.30 proprio di martedì, dopo la ratifica da parte della Lega Pro in Figc, ma già dal primo pomeriggio si era capito in maniera ufficiosa che Vicenza-Padova non sarebbe nemmeno iniziata. Di fatto, la decisione è stata concertata dal Prefetto berico e dal Coc del Comune, in virtù del peggioramento atteso delle condizioni meteo e la portata pericolosa dei corsi d’acqua che attraversano il capoluogo berico. Il torrente Retrone, in particolare, che lambisce proprio lo Stadio Menti.

Da subito, ieri, si ipotizzava un rinvio smart, di appena 24 ore, che poi è stato confermato in serata, previa consultazione delle previsioni meteorologiche, sentite le rispettive società sportive e previa autorizzazione giunta in seguito dalla Lega Pro. L’ultima parola, anche in questo caso, spetterà oggi alle autorità amministrative e di pubblica sicurezza, ma solo nel caso si verificassero altre criticità legate al maltempo.

Ecco il testo diffuso ieri sera al Prefetto, relativo all’ordinanza. “Si rende noto che in data odierna – alla luce dell’avviso di criticità idrogeologica e idraulica n. 46/2024, con il quale il Centro Funzionale Decentrato dalla Regione Veneto ha comunicato un’allerta rossa di tipo idraulico ed idrogeologico per tutta la Provincia di Vicenza fino alla mezzanotte di oggi, nonché dell’odierna riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in cui si è preso atto della conferma di tali condizioni di avversità anche in relazione ai livelli idrometrici dei corsi d’acqua che attraversano la città di Vicenza e in particolare il fiume Retrone che lambisce l’impianto sportivo comunale – il Prefetto di Vicenza, previa condivisione della misura con il Comune di Vicenza, la società L.R. Vicenza e la Lega Pro, ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi del TULPS e del Codice della Protezione civile con cui è stato disposto il posticipo della partita di calcio tra le squadre L.R. Vicenza e Padova, valevole per il secondo turno del campionato play off di Serie C, al 22 maggio 2024, con inizio alle ore 20:30, salvo ulteriore eventuale peggioramento delle condizioni meteorologiche che verrà accertato nel corso di apposito incontro di aggiornamento convocato presso la Prefettura di Vicenza alle ore 08:30 di domani 22 maggio”.

Allo stato attuale, e non ci dovrebbero essere altre sorprese, stasera alle 20.30 si giocherà quindi il primo atto della doppia sfida tutta veneta e valida per i playoff di serie C. Sabato il ritorno, a campi invertiti, allo Stadio Euganeo. Chi vince accede alle semifinali per la serie B e c’è da ricordare il vantaggio del “due su tre” a favore dei biancoscudati. Per leggere nel dettaglio la presentazione approfondita del derby playoff (clicca). Intanto, ieri, si sono disputate le altre gare:

Juventus Next Gen-Carrarese 1-1

Benevento-Torres 1-0

Catania-Avellino 1-0