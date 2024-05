Vicenza-Padova, stasera il primo atto (sold out) per la serie B tra incognite meteo e tifo violento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Più facile azzeccare le previsioni meteorologiche per stasera rispetto a quelle sul risultato del derby veneto di playoff – siamo ai Quarti di finale – tra L.R. Vicenza e Padova, con primo atto al calcio d’inizio stasera alle 20.30 in uno Stadio Menti “ferito” dallo scempio lasciato dai tifosi (!?) del Taranto sabato sera, e ritorno sabato prossimo all’Euganeo.

Posti sugli spalti praticamente tutti assegnati ieri in prevendita tra il diritto di prelazione a tifosi biancorossi abbonati in stagione regolare e tagliandi “bruciati” in un paio d’ore e tanti altri temi che si affiancano a quelli prettamente sportivi. Il riferimento va alla città berica che sarà blindata dalla polizia già da metà pomeriggio in vista dell’esodo dei supporters padovani – i precedenti tra le fazioni sono assai tesi – e all’incognita meteo in piena allerta rossa per il maltempo e che potrebbe perfino pregiudicare la disputa dell’incontro.

L.R. Vicenza in campo per il suo secondo turno playoff di serie C, dopo aver eliminato così – 1-0 in Puglia, 0-0 in Veneto – il Taranto, Padova che invece esordisce direttamente ai Quarti dopo una lunga sosta, in virtù del secondo posto maturato nel girone A di serie C, proprio davanti ai biancorossi di mister Vecchi. In campionato, il precedente più recente ha visto i biancoscudati pareggiare in extremis nel recupero per 1-1 a Padova; all’andata nel periodo nero pece del club di via Schio, stesso punteggio a campi invertiti. In entrambe le gare era stato il Vicenza a passare in vantaggio, venendo poi sempre raggiunto nel finale.

In comune, oltre alle ambizioni di salita in serie B e all’appartenenza geografica al Veneto, e se vogliamo ancora alla cromia bianca e rossa dei colori sociali, le due squadre annoverano anche i cambi di panchina nel corso dell’annata sportiva. Le staffette tra Torrente/Oddo e tra Diana/Vecchi, con i due allenatori oggi in carica già ex compagni come calciatori anni fa nelle fila del Fiorenzuola. Grazie ai 6 punti di margine della classifica finale di campionato, 77 contro 71, il Padova avrà a suo favore il classico “due su tre”: in caso di somma gol tra andata e ritorno a favore o in pareggio, sarà la squadra testa di serie a passare il turno e andare in semifinale playoff. Tradotto: i biancorossi dovranno segnare una rete in più rispetto agli avversari.

Partita trasmessa in diretta stasera come di consueto sui canali Skysport e Now Tv, oltre che sull’emittente locale Telechiara, canale 17. Preoccupazione sul fronte sicurezza come sopra si accennava visto quanto accaduto in autunno al termine del derby di andata quando un pullman che trasportava supporters ospiti fu oggetto di una sassaiola. Con danni al mezzo e un ragazzo a ricevere cure in pronto socccorso.