Famila Schio, la serie è… finita. In gloria la Reyer Venezia, imbattibile nei playoff scudetto

Reyer Venezia una e trina. Il quintetto lagunare sbanca il PalaRomare di Schio in gara3 e vince, con pieno merito, lo scudetto per la stagione 2023/2024. Lo fa piazzando una 3-0 imperioso nella serie di finale tricolore, festeggiando proprio nel fortino (quasi) inespugnabile delle arancioni bicampionesse italiane in carica, fino a ieri sera. Il display dopo i 40′ del terzo atto recita un 74-80 finale che assegna il titolo nazionale del basket rosa alla squadra di coach Mazzon, grazie a uno stato di forma superlativo trovato proprio in corrispondenza dei playoff, conclusi con 7 vittorie su 7 partite.

Dunque serie di finale sul 3-0, scudetto al club della Laguna come tre anni fa, e si tratta del terzo trionfo per la società veneta che contende al Famila Schio la leadership regionale oltre che nazionale nel movimento cestistico femminile. Nel tris di incontri di finali le orogranata rifilano quasi 40 punti di distacco alla regina costretta a cedere lo scettro (+12, +21 e +6) e non resta che applaudire alle nuove campionesse d’Italia, mentre a Schio rimane almeno la Coppa Italia conquistata a febbraio battendo (netto, +13) proprio la Reyer.

Ancora una volta, come nella seconda sfida, è Kuier la stella tra le ospiti che a tratti acceca la difesa di Schio, segnando 24 punti da sola, decisivi. Un bel duello davvero quello che oltre gli oltre 2.500 del PalaRomare si sono gustati ieri sera, giocato punto a punto, ma che alla fine ha premiato il quintetto più attento nelle fasi apicali del match. In particolare nel corso dell’ultimo giro di lancette, in cui le atlete del coach Diakaioulakos sbagliano tutto ciò che si poteva sbagliare sottocanestro e dilapidano il vantaggio minimo a favore. Prima che si scateni la festa orogranata.

Guardando ai parziali di Gara3, Famila avanti di 4 alla prima pausa (19-15), poi margine che schizza addirittura sul +10 illudendo la tifoseria vicentina, ma a metà partita la Reyer è già con la freccia in corsa di sorpasso: Sottana e compagne conducono di uno sul 33-32 con difese a prevalere e punteggio basso. Nella seconda parte, poi, salta il quadro tattico e ne fanno le spese le padrone di casa che in un lampo incassano lo 0-10 ad effetto stordente che lancia in avanti le lagunari. Si recupera fino al -4 prima dell’ultimo break (48-52) e poi si apre la sagra del canestro “libero”, con la Reyer a piazzare ben 28 punti solo nell’ultimo round. Nel marasma il Famila aggancia sul 67-67 le veneziane, poi il sorpasso grazie alle due triple da boato arancione (Keys e Parks a segno) che portano avanti 74-72 a un solo minuto dalla sirena. Il più “nero” della stagione, probabilmente, in cui si subiscono 8 punti e non si centra un canestro (con pure un fallo antisportivo contro), scatenando a questo punto la festa altrui.

IL TABELLINO DI GARA3

Famila Wuber Schio – Umana Reyer Venezia 74-80 (19-15, 33-32, 48-52)

Famila Wuber Schio: Juhasz 14, Bestagno 0, Sottana 10, Verona 9, Guirantes 14, Mutterle ne, Crippa 0, Parks 13, Keys 11, Penna 0, Reisingerova 3

Umana Reyer Venezia: Logoh ne, Berkani 15, Villa 14, Nicolodi ne, Pan 5, Meldere ne, Held 0, Cubaj 6, Fassina 11, Santucci 0, Shepard 5, Kuier 24

LA SERIE SCUDETTO

A Venezia (15/5): Umana Reyer Venezia-Famila Schio 77-65

A Venezia (17/5): Umana Reyer Venezia-Famila Schio 85-64

A Schio (21/5): Famila Schio-Umana Reyer Venezia 74-80