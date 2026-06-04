Tennis, storica semifinale tutta azzurra al Roland Garros: Cobolli vs Arnaldi

Finisce, invece, nel peggiore dei modi il torneo parigino di Matteo. Opposto al connazionale Arnaldi, il tennista romano è costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set sul punteggio di 7-5 5-2 in favore del suo avversario, dopo un medical time out e alcuni tentativi di stringere i denti nonostante le difficoltà fisiche. E dire che il match per Berrettini era cominciato nel migliore dei modi: subito 3-0 con due break, salvo poi perdere due turni di battuta consecutivi e vedere il suo avversario rientrare.

Il resto del derby Berrettini-Arnaldi. Il break decisivo del primo parziale arriva nel dodicesimo gioco, con Arnaldi bravo a sfruttare l’occasione chiudendo sul 7-5. In apertura di secondo set, dopo un break per parte, il ligure si porta dal 2 pari al 5-2, davanti a un avversario sempre più in difficoltà e, come detto, costretto a chiudere anticipatamente la sfida. Continua così il sogno di Arnaldi, arrivato al Roland Garros da numero 104 del ranking Atp. Adesso l’altro derby contro Cobolli. Dunque, nonostante un Jannik Sinner ai box, in finale ci sarà sicuramente un tennista italiano.

Flavio Cobolli piega in rimonta il canadese Felix Auger-Aliassime. L’azzurro, numero 10 del tabellone, batte in quattro set il futuro numero 4 del mondo, attualmente testa di serie numero 4 del Roland Garros. E’ la prima semifinale Slam in carriera per Cobolli che s’impone per 4-6/6-4/6-4/6-4 in tre ore e 24 minuti di gioco. Il 24enne romano diventa peraltro il 12esimo italiano diverso a disputare una semifinale Major. Altro dato statistico: quella che andrà in scena domenica 7 giugno sullo Chatrier sarà la 14esima finale Slam con un azzurro in campo.