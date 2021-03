Ajax-Roma nei quarti di Europa League: i precedenti dei giallorossi contro le olandesi

L’urna di Nyon non è stata certo benevola con la Roma che nei quarti di finale di Europa Leaguedell’Ajax. Match di andata ad Amsterdam l’8 aprile, ritorno all’Olimpico il 15 dello stesso mese. Oltretutto, l’unica squadra italiana rimasta in corsa, tra Champions ed ex Coppa Uefa, in caso di passaggio del turno affronterà in semifinale la vincente della sfida tra gli spagnoli del Granada e il Manchester United che ha fatto fuori il Milan. Insomma, un cammino decisamente in salita per i giallorossi verso la finalissima di Danzica in programma il 26 maggio.

Roma caput Italy. La squadra capitolina può vantare il fatto che per la seconda volta negli ultimi 4 anni, è l’unica squadra a rappresentare l’Italia nella parte finale delle due competizioni europee per club. Il precedente risale alla stagione 2017-2018. Quell’anno peraltro la Roma riuscì addirittura a volare in semifinale di Champions dopo uno storico 3-0 al Barcellona. Nel frattempo, in attesa dell’Ajax, squadra, tecnico, dirigenti e tifosi romanisti si godono questa bella soddisfazione di superstite italiana nelle Coppe.

I precedenti giallorossi contro i lancieri. Questa è la seconda volta nella sua storia che la Roma sfida l’Ajax in una competizione europea per club. Champions League 2002-2003: la compagine capitolina all’epoca guidata da Fabio Capello e con in attacco gente del calibro di Totti, Cassano e Batistuta, nella fase a gironi perse la prima gara in Olanda per 2-1 contro l’Ajax di un giovane Ibrahimovic, mentre all’Olimpico finì 1-1.

I precedenti della Roma contro le olandesi. Sei in totale le sfide romaniste alle compagini della terra dei tulipani. Oltre alle due con l’Ajax di cui abbiamo detto, ricordiamo le due partite contro il Feyenoord per i sedicesimi di Europa League nel febbraio del 2015: 1-1 a Roma e 2-1 giallorosso a Rotterdam.