America’s Cup, preliminari: Luna Rossa dal ritiro al riscatto

Non è iniziata bene per Luna Rossa questa prima giornata di America’s Cup nelle acque di Barcellona con le prime regate preliminari. Una sorta di amichevoli ininfluenti ai fini della competizione che partirà giovedì 29 agosto con il Round Robin della Louis Vuitton Cup. Nel 2021 fu proprio Luna Rossa a vincere la Louis Vuitton Cup (al tempo sponsorizzata Prada), per poi arrendersi ai neozelandesi nell’atto conclusivo.

Dopo pochi metri dalla partenza il muso di Luna Rossa è finito in acqua e l’imbarcazione si è fermata immediatamente. Il motivo sembra essere dovuto da un guasto elettrico. New Zealand ha ovviamente guadagnato subito un cospicuo vantaggio, mentre i timonieri Bruni e Spithill hanno optato per il ritiro nonostante fossero riusciti a ripartire. Dopo poco meno di un’ora è arrivato però il pronto riscatto contro i francesi di Orient Express: con un’ottima partenza la barca italiana ha subito accumulato molti secondi di vantaggio, gestiti con grande facilità anche per le evidenti difficoltà degli avversari, al loro esordio nella competizione. Il divario al traguardo è stato di 1’33”. Domani altra regata preliminare contro American Magic, oggi vincitori sugli inglesi di Britannia. A chiudere il quadro odierno, l’altra sconfitta di Orient Express contro gli svizzeri di Alinghi. Le gare preliminari: gli equipaggi si sfideranno in questa specie di torneo amichevole una sola volta tra oggi e domenica 25 agosto, con le prime due classificate che disputeranno il match race finale. Dalla prossima settimana il via alle vere gare con la Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che decreterà chi avrà il diritto di fronteggiare il Defender New Zealand nel Match Race che metterà in palio l’ambito trofeo.