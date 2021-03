Coppa America senza vento: rinviata Luna Rossa-New Zealand

Spettacolo rinviato in Coppa America per via della bonaccia che tiene in ostaggio il Golfo di Hauraki: la quarta giornata della sfida tra Team New Zealand e l’italiana Luna Rossa è stata quindi rinviata a causa dell’assenza di vento, che non è mai salito oltre i 5 nodi. Il limite minimo per dare il via alla gara è di 6,5. La serie della 36esima Coppa America resta quindi sul 3-3, in perfetta parità.

Ci si riproverà domani, alle 4 di mattina ora italiana, con altre due regate. Anche martedì le previsioni sono favorevoli. Avanti quindi ad oltranza finché uno dei due team non si sarà messo in cambusa i 7 punti necessari per conquistare la brocca d’argento. , alle 4 di mattina ora italiana, con altre due regate. Anche martedì le previsioni sono favorevoli. Avanti quindi ad oltranza finché uno dei due team non si sarà messo in cambusa i 7 punti necessari per conquistare la brocca d’argento. Luna Rossa e Te Rehutai erano uscite in mare come da programma ed hanno aspettato il via. “L’attesa in queste condizioni di bonaccia può essere snervante” ha commentato Francesco Bruni, la metà italiana del timone di Luna Rossa Prada Pirelli Team. Quando Murray ha ufficialmente cancellato la quarta giornata di Coppa America, dopo tre rinvii, i due team sono rientrati in porto a Auckland: riposo per gli equipaggi e notte di lavoro per gli shore team per mettere a punto le barche in vista delle regate di domani.