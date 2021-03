Il vento è cambiato ad Aukland e non è favorevole a Luna Rossa: 6-3 per New Zealand

Il vento è cambiato nella baia di Aukland e non è favorevole a Luna Rossa. Team New Zealand ha vinto gara 9 e si è portata sul 6-3 nei confronti di Team Prada Pirelli nella finale di Coppa America. Team Emirates ora è a un passo dal trionfo: se riesce a vincere anche la prossima prova, rimandata a domani a causa del calo di vento, il trofeo è suo.

Luna Rossa era partita bene anzi benissimo e ha dato vita alla più bella regata degli ultimi trent’anni di America’s Cup. Un match race tiratissimo in cui le due imbarcazioni sono state appaiate fino al quinto gate. Dopo aver seriamente messo in difficoltà Team New Zealand ed avere sfiorato il successo, l’equipaggio italiano perde la posizione di testa a metà dell’ultimo tratto di bolina e Te Rehutai, fedele al suo nome, può sfoderare tutta la sua proverbiale velocità di punta, tagliando il traguardo con 30 secondi di vantaggio. All’arrivo il co-timoniere azzurro Jimmy Spithill si è rivolto alla sua squadra con un semplice “scusa, ragazzi”.

Fin dall’inizio, le squadre erano in lizza per il sopravvento. A metà del percorso l’equipaggio di Max Sirena prova a spingere i Kiwi fuori dal campo di regata, ma i neozelandesi non si lasciano sorprendere. Strambano e cambiano rotta. Al terzo gate l’Italia ha 9 secondi di vantaggio. Al quarto, solo 3”. Al quinto, Luna Rossa conduce, ma avere i ‘defender’ sul lato destro, quello forte, non è rassicurante, così decide di portare i campioni sulla sua sinistra, e cambia bordo. La scelta non premia e Team New Zealand vola via.

L’inizio della seconda delle due gare della giornata è stato ritardato poiché la brezza era capricciosa. A volte piena a 15 nodi, altre volte leggera e gonfia a 7 nodi, mettendo a dura prova il comitato di gara nel tentativo di impostare una vera rotta. Alla fine il vento ha virato nuovamente verso ovest e la decima regata è stata rinviata.

Le squadre torneranno mercoledì in acqua, in quello che potrebbe essere l’ultimo mach della 36a Coppa. “E ‘stata una gara piuttosto serrata tutto sommato e un passaggio a destra su quell’ultimo battito ha davvero deciso per noi”, ha detto il timoniere del Team New Zealand Peter Burling dopo la gara. “E ‘stata una gara molto divertente. E’ stato bello essere di nuovo qui sulla pista C e avere una grande battaglia con una squadra davvero forte, ma è bello soprattutto conquistare un’altra vittoria”.