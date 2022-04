Anticipi della 31esima giornata di Serie A: vittorie per Lazio, Spezia e Torino

Nessun pareggio nei tre anticipi della 31esima giornata di Serie A. Vincono lo Spezia, la Lazio ed il Torino, che rispettivamente battono il Venezia, il Sassuolo e la Salernitana.

In fondo alla classifica la situazione si fa difficile per i lagunari e per i campani. La squadra di Zanetti tiene inchiodato sullo 0 a 0 la gara contro i liguri fino al 94esimo, quando Gyasi piazza la zampata vincente che regala 3 punti alla squadra di Thiago Motta e le fa fare un passo deciso verso la salvezza, non più così un miraggio visti i 31 punti in graduatoria. Il Venezia vede avvicinarsi invece lo spettro di una lotta serrata per mantenere la categoria, ma gli arancioneroverdi sono reduci da 5 sconfitte consecutive, ed in generale da 4 punti in 7 partite. La vittoria non arriva dal 12 febbraio contro il Torino.

E il Torino, e nello specifico Belotti, regala la vittoria a Juric che non esultava per i 3 punti da 8 partite. E’ servito il Gallo, punzecchiato dal tecnico in conferenza stampa di presentazione, a far sorridere Juric, ed è servito un calcio di rigore ripetuto: sulla prima battuta, parata da Sepe, Gyomber entra prima in area e poi spazza il pallone e Piccinini fa ripetere. Seconda battuta, Belotti non cambia angolo di tiro ed insacca il gol che vale tre punti. Salernitana sempre più ultima.

I tre punti tornano alla Lazio dopo la sconfitta nel derby, e la squadra di Sarri rialza la testa per continuare la corsa all’Europa. Lazzari e Milinkovic-Savic sono i mattatori. L’esterno destro va a segno per la terza volta in campionato e di sinistro, il suo piede debole. Il serbo segna la nona rete in campionato in stagione su schema da calcio piazzato, l’assist è di Luis Alberto. Il gol neroverde a tempo scaduto è di Traorè. Con questa vittoria i biancocelesti si portano momentaneamente al quinto posto in classifica, in attesa degli impegni di Roma e Atalanta contro Sampdoria e Napoli.