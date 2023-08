Atletica, agli Europei Under 20 arriva la prima medaglia azzurra: Furlani è oro nel salto in lungo

, in corso a Gerusalemme. Ed è del colore più bello.centrato al primo tentativo, a un solo centimetro dal primato personale e con il record dei campionati. Una medaglia arrivata al termine di uno splendido duello con il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, argento con 8,22 (+1.6). Il bronzo va all'ucraino Nikita Masliuk con 7,97 (+2.3), dodicesimo Francesco Inzoli a 7,37 (+1.5).

Il 18enne delle Fiamme Oro mantiene così le promesse dando seguito – al primo anno da juniores – alla doppia impresa (oro nel salto in lungo e nel salto in alto) messa a segno lo scorso anno agli Europei under 18.

Classe 2005 e figlio d'arte (il papà Marcello è un ex altista e la mamma Khaty Seck una velocista) il reatino vanta già un palmares di tutto rispetto. Nel salto in alto è campione europeo U18 in carica. Nel salto in lungo ha tolto ad Andrew Howe la migliore prestazione allievi dopo 21 anni, conquistando l'oro un anno fa agli Europei U18 sempre a Gerusalemme con 8.04. Nel 2023, infine, ha stabilito il record europeo U20 al coperto con 7.99, prima di saltare un 8.44 ventoso (+2.2) all'aperto, migliore prestazione di sempre Under 20 in ogni condizione.

Furlani, dopo l'oro di oggi, si lancia con grande ottimismo verso i Mondiali Assoluti, in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto: sarà l'atleta più giovane della spedizione azzurra, alla prima esperienza iridata.