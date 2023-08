Scivola nel bosco, fungaiolo si rompe una gamba: interviene il Soccorso Alpino

Poteva avere conseguenze ben più gravi quanto accaduto nella mattinata di oggi ad un pensionato di Cogollo del Cengio in cerca di funghi nell’Altopiano dei Sette Comuni.

Per l’uomo, 67 anni, fungaiolo di lungo corso, questa mattina la Centrale del Suem ha attivato il Soccorso Alpino di Asiago, dopo che lo stesso probabilmente a causa del terreno accidentato e un po’ umido, è scivolato in una buca piuttosto profonda nel bosco in località Termine. Il 67enne, che era stato notato dolorante da due persone di passaggio poi andate incontro ai soccorritori, è stato quindi raggiunto da una squadra avvicinatasi in fuoristrada e di seguito a piedi per 700 metri. Imbarellato per un’importante frattura alla gamba poi confermata dagli accertamenti diagnostici, l’uomo è stato trasportato alla jeep e da lì trasferito all’ambulanza partita in direzione dell’Ospedale di Asiago dove è stato preso in cura dai sanitari.