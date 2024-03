Atletica, Mondiali indoor: Mattia Furlani d’argento nel salto in lungo

...caricamento in corso...

Prosegue il bel momento dell’atletica italiana. Ai Mondiali indoor in corso a Glasgow in Scozia, Mattia Furlani è super nel salto in lungo, conquista la medaglia d’argento e al termine della sfida dice: “Dedico questo bel traguardo raggiunto a mia mamma”. Mattia Furlani è nato il 7 febbraio 2005 a Marino, paese dei Castelli Romani.

La gara. Dunque, seconda piazza iridata indoor per il fenomeno italiano di 19 anni che atterra a 8 metri e 22: la stessa misura del campione olimpico greco Tentoglu, il quale, però, vince l’oro per il secondo miglior salto (8,19 contro 8,10). Stavolta trionfa l’atleta ellenico, ma, il futuro è del 19enne azzurro.



Le lacrime di Mattia. Dopo la gara il giovane Furlani si è presentato davanti ai microfoni della Rai e, complice la grande emozione, si è commosso dicendo: “Voglio ringraziare mia mamma, perché è grazie a lei che ho vinto questa medaglia, la mia prima assoluta. È un sogno, ancora non ci credo. Ma è solo la prima tappa di un lungo percorso”.

Il futuro di Furlani e i complimenti del rivale. L’azzurro ha aggiunto: “Devo lavorare ancora molto fisicamente, tecnicamente e mentalmente. Io Spider Man? Tutto è iniziato come scherzo, ora è la mia esultanza. E voglio ringraziare tutti gli italiani per il supporto”. Lo stesso neo campione iridato indoor Tentoglu ha reso merito a Mattia Furlani dichiarando: “È una bestia. Avrebbe potuto pure vincere qui e con lui sarà una grande sfida anche agli Europei di Roma”.

Tag: Furlani, Mattia Furlani, atletica, mondiali, indoor, Glasgow, Scozia, argento, medaglia