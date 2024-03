Terzo mandato, ma non per tutti: dopo Campana, anche Berti e Cortese dicono addio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Chi pensava che il terzo mandato anche per i Comuni sopra i 5mila abitanti si sarebbe tradotto in una rincorsa alla poltrona per un altro lustro, dovrà ricredersi. Dopo Piera Campana a Breganze, anche Roberto Berti a Zanè e Luca Cortese a Sarcedo, hanno annunciato – almeno per ora – il loro addio al ruolo di sindaco.

E se la 53enne avvocata quasi stupisce, dopo che l’ingarbugliata vicenda finita col Consiglio di Stato a riconsegnarle la fascia di sindaco “perduta” a favore dello sfidante Manuel Xausa in carica al suo posto per 5 mesi, sembrava averle restituito la voglia di proseguire nel suo mandato, era già invece ventilata l’ipotesi di un addio per quanto riguarda Roberto Berti, il 65enne primo cittadino di Zanè.

“Tutto ha un inizio, una fase centrale, una fine. Si chiude un ciclo della mia vita” – ha scritto nella sua pagina social il sindaco Berti, con all’attivo due mandati da primo cittadino e ben 25 anni totali tra le mura del municipio di Via Mazzini. Tanti al punto da fargli auspicare quel sano ricambio alla base di una buona democrazia, come direbbe un affermato politologo.

Sorprende infine l’annuncio arrivato oggi della gran rinuncia anche a Sarcedo dove erano in molti a contare sulla prosecuzione di Luca Cortese, che negli anni pur con un percorso tutt’altro che facile e dibattiti consiliari piuttosto accesi, aveva comunque dato prova di un certo feeling col paese: “Sarcedo in Comune continuerà – ha scritto il geometra 43enne affidando pensieri ed emozioni ad un breve post social – il testimone lo passerò ad una persona che stimo e sostengo. Mi scuso per gli errori commessi in questi 10 anni, me ne assumo la completa responsabilità. Vi ringrazio per la fiducia concessami e per avermi permesso di lavorare su decine e decine di progetti, programmi e momenti dedicati a Sarcedo e alla Nostra Comunità! Fortuna che tanti dei risultati sono visibili. È stato un vero onore: ho vissuto una delle esperienze più importanti della mia vita. Fino all’ultimo secondo del mandato continuerò a lavorare con intensità e dedizione, come ho sempre fatto”.