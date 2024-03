Un’Avventura Fantastica per supportare i pompieri volontari: al Comunale lo show solidale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Verrà interamente devoluto all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari di Thiene il ricavato dell’accattivante spettacolo in scena oggi pomeriggio alle 16 e in prima serata alle 20.30 al Teatro Comunale di Thiene dal titolo “L’Avventura Fantastica” della Compagnia di Musical Cantieri Aperti.

Un musical ideato nel 2023 per bambini e famiglie dove viaggiare con la fantasia ad occhi aperti assieme al pauroso Richard Tyler. I suoi genitori tentano invano di spronarlo a superare le sue paure, ma lui affronta la vita solo con statistiche e calcoli matematici. Un giorno, sorpreso e impaurito da un temporale, si rifugia nella biblioteca comunale. Ad attenderlo si presenta Pagemaster, custode dei libri e guardiano delle parole scritte. Per ritrovare l’uscita, Richard dovrà affrontare diverse prove che lo porteranno a vivere un’avventura fantastica tra le sezioni della biblioteca accompagnato da libri fantastici.

Uno show che vede il contributo di vocal coach dell’artista locale Tobia Lanaro ad impreziosire il valore di un cast già di livello: un’iniziativa che si inserisce all’interno del cartellone dei festeggiamenti per i 110 anni dei pompieri thienesi, protagonisti da mesi di una serie di eventi in città per far conoscere da vicino il loro operato. Una presenza discreta ma insostituibile: 32 operativi impegnati non solo sul campo a favore di ben 16 comuni dell’alto vicentino, ma anche in una lunga serie di attività per promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione sin dall’età scolastica. Fondamentali quindi le risorse per il sostentamento di un nucleo, bene ribadirlo, di operatori volontari: con addosso quella divisa che è già ricompensa e vanto anche nei momenti più difficili.