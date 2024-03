ATP Miami, subito fuori Berrettini. Avanti Vavassori, Cobolli e Arnaldi. Ko Trevisan e Cocciaretto

Matteo Berrettini rimanda l'appuntamento con la prima vittoria Atp nel 2024. L'azzurro, tornato in campo nel circuito maggiore dopo 202 giorni, viene eliminato al primo turno del Masters-1000 di Miami da Andy Murray. Il romano vince il primo set e poi cede alla stanchezza, subendo anche un capogiro che fa tremare il pubblico della Florida. Dopo essere stato assistito, Berrettini torna in campo e lotta come un leone, ma viene sconfitto col punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 dallo scozzese.

L’ultimo successo Atp di Matteo resta quello al primo turno degli Us Open contro Ugo Humbert, prima dell’ennesimo episodio sfortunato della carriera con l’infortunio alla caviglia e conseguente ritiro contro Arthur Rinderknech. Da quel momento è iniziato il lungo periodo di stop per l’azzurro, che – dopo aver ritrovato il campo tra Phoenix e Miami – tornerà in Europa per la stagione sulla terra battuta.

Buona la prima invece per Matteo Arnaldi a Miami. Esordio convincente in un match molto insidioso per il numero 38 del mondo che ha eliminato il francese Arthur Fils (n.37 del ranking) con i parziali di 6-3, 6-4. Il sanremese sfiderà domani il kazako n.18 al mondo Alexander Bublik. Prima vittoria in carriera in un Masters 1000 per Flavio Cobolli che, al suo esordio assoluto nel Masters 1000 americano, elimina Yoshihito Nishioka in tre set. Avanza anche Andrea Vavassori che spazza via con un doppio 6-2 Pedro Cachin e si regala il 2° turno con Yannik Sinner. Niente da fare, invece, per Luciano Darderi, battuto da Denis Shapovalov dopo 2 ore e 27 minuti: 6-3, 6-7(3), 6-4 il punteggio finale in favore del canadese.

Nel tabellone Wta subito fuori Martina Trevisan e Elisabetta Cocciaretto. Scesa in campo con una gamba fasciata, la trentenne toscana (n.61) si è ritirata nel secondo set mentre era in svantaggio 6-3 3-0 contro l'australiana Storm Hunter (n.3). Cocciaretto (n.51) è stata battuta invece 6-3 6-4 dalla giapponese Naomi Osaka.