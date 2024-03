Per il Vicenza il “fatal” recupero del match di… recupero costa un pari

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Così come contro il Padova nel derby veneto, il L.R. Vicenza non mantiene il vantaggio minimo di un gol e subisce l’uno a uno nel recupero. Un pareggio, quello di martedì sera contro il Fiorenzuola, che allunga la serie d’oro a 10 partite consecutive senza sconfitte, ma rallenta la marcia di avvicinamento proprio sui patavini. Ancora lontani, 9 punti più su. Guardando alla classifica traballante dei piacentini, terz’ultimo del girone C, stavolta il bicchiere non può che essere un terzo pieno e due terzi vuoto, in proporzione al punticino rimediato di fronte a quasi 7.500 spettatori martedì sera allo stadio Romeo Menti.

Ancora di Ferrari, in apertura di ripresa – stavolta però non su calcio d’angolo – la marcatura biancorossa, dopo un palo colpito dal rientrante Della Morte nei primi 45′. Rimarrà l’unico gol realizzato dai vicentini di mister Vecchi per tutta la partita, dopo già due 1-0 alle spalle nei match precedenti contro Arzignano e Pro Patria, squadre delle retrovie, e la diga non può sempre reggere agli assalti finali, così come avvenuto con Padova un mese fa.

Insomma un L.R. Vicenza che continua a far punti e a salire ma che nelle ultime tre gare ha perso brillantezza e verve in avanti, pur mantenendo la solidità difensiva su cui fa perno il nuovo allenatore, che però manca a volte della lode. Nei minuti di recupero in particolare. Da ricordare, in ogni caso, che è andata meglio dell’andata: uno dei peggiori Vicenza delle ultime stagioni capitolò 3-1.

