Azzurrini, missione compiuta. L’Italia U21 batte 4-0 la Slovenia e vola ai quarti degli Europei

Missione compiuta per gli azzurrini del c.t. Paolo Nicolato. Agli Europei Under 21, l’Italia rifila un bel poker alla Slovenia e vola ai quarti di finale del torneo. Cutrone e compagni con questo 4-0 chiudono la fase a gironi alle spalle della Spagna e prolungano la loro avventura in questa competizione che si sta svolgendo in Ungheria e in Slovenia.

Gli iberici battono la Repubblica Ceca e si prendono il primato nel gruppo con 7 punti; Italia seconda con 5. Contro la compagine di una delle due Nazioni ospitanti, segnano: Maggiore, Raspadori e Cutrone autore di una doppietta (peraltro l’ex attaccante del Milan fallisce anche un calcio di rigore). La squadra di Nicolato passa in vantaggio al 10′ con Maggiore. Trascorrono altri 10 minuti ed è Raspadori imbeccato da Ranieri a raddoppiare. Al 25′ poi Cutrone realizza dagli undici metri e cala il tris; rigore concesso per fallo di Karic su Frattesi. Al 44′, l’attaccante del Valencia, sempre dal dischetto, si fa ipnotizzare dal portiere Vekic. Ma l’appuntamento con la doppietta è solo rimandato e arriva a inizio ripresa: gran botta di Cutrone da fuori area e palla sotto la traversa. Gli azzurrini chiudono in 10 uomini per l’espulsione di Marchizza all’82’: doppio giallo per lui. Ora bisogna attendere le altre sfide finali dei gironi per conoscere l’avversario dell’Italia. Intanto, appuntamento ai quarti di finale del 31 maggio prossimo.