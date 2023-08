Basket, forfait Antetokounmpo ai mondiali. Dopo Jokic e Wembanyama la rassegna perde un’altra stella

Un lungo post pubblicato su Instagram per dire che no, i prossimi mondiali non li giocherà. Le parole sono quelle di Giannis Antetokounmpo; la tristezza è quella dei tifosi che speravano di vedere all'opera una delle stelle del basket mondiale. Ma non sarà così. Dunque dopo Nikola Jokic e Victor Wembanyama, chi seguirà la rassegna continentale in programma dal 25 agosto dovrà fare a meno anche di Antetokounmpo. Una mazzata, insomma.

Anche perché le defezioni già annunciate erano eccellenti. “Tutti sanno la passione e l'amore che nutro per la nazionale e che non cambierà mai”, ha scritto nel suo post Antetokounmpo, superstar dei Milwaukee Bucks. “Dalla fine della stagione NBA ho spinto fino al limito il mio fisico per essere il giocatore in grado di aiutare la mia squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ma dopo mesi di lavoro e diverse visite con lo staff medico è chiaro come oggi io non sia pronto per competere al livello necessario per partecipare ai Mondiali. Non è stata una scelta, ma l'unica opzione per me possibile per poter tornare a giocare al livello che ho raggiunto nel corso della mia carriera lavorando così duro”. Magari già da Parigi 2024, quando ci saranno le Olimpiadi.

Sorride invece l'Italia del basket che ha vinto il torneo dell'Acropolis battendo ad Atene i padroni di casa, col punteggio di 74-70. Mercoledì i ragazzi del ct Gianmarco Pozzecco avevano superato anche la Serbia. Due successi importanti per gli azzurri, sul cammino verso i Mondiali.