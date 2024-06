Basket, l’Olimpia Milano festeggia lo scudetto, ko della Virtus Bologna. Messina: “Soddisfazione enorme”

Il commento del tecnico della Virtus Bologna Luca Banchi: “La situazione falli ci ha messo in emergenza fin dal primo tempo. Abbiamo cercato di reclutare risorse in una partita dove è diventato difficile interpretare contatti e situazioni che ci hanno visti costantemente penalizzati, come testimonia l’alto numero di tiri liberi degli avversari. Ci siamo battuti con coraggio ma è ovvio che chiudere così la stagione lascia amarezza. Non è mai mancata la voglia e il desiderio di un gruppo capace di una stagione speciale, che ci ha permesso di mantenere sempre alta la testa. Quando lavori ogni giorno come hanno fatto i miei giocatori puoi definirti campione, stasera li definisco tali”. Bianchi fa un accenno ai tifosi: “Abbiamo guadagnato il rispetto di top club europei, che hanno dovuto sudare per batterci tutte e due le volte. Penso che la nostra gente possa essere orgogliosa”. Abbiamo cercato di reclutare risorse in una partita dove è diventato difficile interpretare contatti e situazioni che ci hanno visti costantemente penalizzati, come testimonia l’alto numero di tiri liberi degli avversari. Ci siamo battuti con coraggio ma è ovvio che chiudere così la stagione lascia amarezza. Non è mai mancata la voglia e il desiderio di un gruppo capace di una stagione speciale, che ci ha permesso di mantenere sempre alta la testa. Quando lavori ogni giorno come hanno fatto i miei giocatori puoi definirti campione, stasera li definisco tali”. Bianchi fa un accenno ai tifosi: “Abbiamo guadagnato il rispetto di top club europei, che hanno dovuto sudare per batterci tutte e due le volte. Penso che la nostra gente possa essere orgogliosa”.

la squadra si è ritrovata nel momento più importante della stagione. Grazie ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Sono felice per loro. La Virtus è una squadra esperta, forte e ben allenata. È stata una serie difficilissima. Abbiamo giocato con la coesione che durante l'anno avevamo mostrato a sprazzi. È stata una stagione difficile perché non siamo riusciti a trovare durante la stagione continuità – sottolinea Messina – Ci sono stati mille motivi che conosciamo. Il dato di fatto è che in EuroLeague abbiamo vinto delle grandi partite e perso delle partite che non dovevamo perdere e ci sono costate la post-season. Abbiamo avuto tanti alti e bassi, il loro merito è che nel momento in cui sono iniziati i playoff con una sconfitta hanno fatto un mese e mezzo di grande solidità e continuità. Questa continuità, coesione, voglia di soffrire, prendere un rimbalzo in più, di buttarsi per terra, alla fine hanno permesso a tutti di fare grandi partite in attacco. Stasera è toccato a Mirotic, altre volte a Shields, a Nik Melli, a Napier. Un certo tipo di talento c'era, però abbiamo trovato quello che sognavamo in termini di coesione per fortuna in questi playoff”.