Bolelli e Vavassori si prendono l’Atp di Adelaide in attesa degli Australian Open. Lunedì l’esordio di Sinner

I nostri. Dopo aver spezzato il “tabù” Arevalo/Pavic in semifinale, contro i quali avevano subito 4 ko, gli azzurri hanno battuto in finale i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz con il punteggio di 4-6, 7-6, 11-9. Un match in rimonta quello giocato dal duo italiano, che hanno annullato quattro match point consecutivi nel dodicesimo gioco del secondo set.

Quarto titolo per Bolelli e Vavassori. Per loro è il primo trofeo 2025 dopo i successi dello scorso anno a Buenos Aires, Halle e Pechino. Bolelli può gioire anche per un doppio traguardo personale: il 15° titolo Atp in doppio e il best ranking da n. 6 al mondo nella specialità, con Vavassori che torna n. 7.

Un buon biglietto da visita per presentarsi agli Australian Open nella parte superiore del tabellone, la stessa di Marcelo Arevalo e Mate Pavic. La prima partita dei due azzurri sarà contro un’altra coppia tedesca, quella composta da Constantin Frantzen ed Hendrik Jebens: un ostacolo abbastanza insidioso, avendo raggiunto i quarti di finale nell’ultimo Wimbledon. Se dovessero superarlo, ce ne potrebbe essere un altro ancora più complesso, almeno emotivamente, ovvero il derby al secondo turno con Marco Bortolotti e Flavio Cobolli, che prima però, dovranno superare Diego Hidalgo accompagnato dall’altro azzurro Luciano Darderi.

Lunedì l’esordio di Jannik Sinner nel singolare maschile. Il n. 1 al mondo inizierà la difesa del titolo a Melbourne nella notte tra domenica e lunedì contro Nicolas Jarry, n. 34 della classifica mondiale. Il match è in programma non prima delle 04:00, dopo il derby americano tra Coco Gauff e Sofia Kenin che inizierà all’1.30.

Riflettori puntati anche su Carlos Alcaraz e Novak Djokovic che giocheranno entrambi alle 9 ora italiana. Lo spagnolo scenderà in campo sulla Margaret Court Arena, opposto al kazako Shevchenko. Sulla Rod Laver Arena, invece, ci sarà il 10 volte campione del torneo, impegnato con il 19enne statunitense Basavareddy.

Tra gli azzurri ci saranno Musetti-Arnaldi, Fognini-Dimitrov, Diallo-Nardi, Shnaider-Cocciaretto e Bronzetti-Azarenka. Attesa anche per l’esordio del doppio Sara Errani e Jasmine Paolini, contro Daria Saville e Priscilla Hon, che hanno ricevuto una delle wild card australiane.