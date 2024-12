Calcio, 18^ di Serie A: la Lazio frena la corsa dell’Atalanta. L’Inter vince e accorcia in vetta

Né vinti, né vincitori. La sfida al vertice tra Lazio e Atalanta, della 18esima giornata di Serie A, finisce con un pareggio che permette ad entrambe di rimanere ancorate ai propri sogni di gloria. All’Olimpico finisce 1-1 con la Dea che soffre un tempo, subisce il gol di Dele-Bashiru al 27′, cresce nella ripresa e nel finale trova il pareggio con Brescianini (88′). La squadra di Gasperini interrompe così a 11 la propria striscia di vittorie di fila, ma resta in testa alla classifica.

Quello conquistato da Atalanta e Lazio è comunque un punto pesantissimo: permette ai bergamaschi di mantenere il primato solitario in attesa del risultato del Napoli col Venezia. E alla squadra di Baroni di tornare a risplendere dopo il 6-0 subito dall’Inter. A fine partita Gian Piero Gasperini alza ancora l’asticella: “Il 2024 è stato meraviglioso e straordinario per noi. Abbiamo messo le basi per crescere e migliorarci. È questa la mia ambizione: quella di fare sempre qualcosa in più”.

L’Inter chiude il 2024 con una vittoria. Lautaro torna al gol e i nerazzurri ne fanno tre in casa del Cagliari. All’Unipol Domus finisce 3-0 per gli uomini di Inzaghi: succede tutto nella ripresa, con Bastoni che la sblocca (53′) di testa, Lautaro che raddoppia (71′) e Calhanoglu che dal dischetto (78′) mette il punto esclamativo sul match. Una vittoria che permette ai nerazzurri di chiudere l’anno col sorriso, mandando un chiaro messaggio all’Atalanta. Ora l’Inter è a -1 dalla Dea.

Esordio amarissimo per Salvatore Bocchetti sulla panchina del Monza. Il Parma vince 2-1 in extremis. La sfida salvezza del Tardini si decide tutta nel secondo tempo. Hernani su rigore manda in vantaggio i padroni di casa mentre a cinque minuti dalla fine Pereira salva i brianzoli. All’ottavo minuto di recupero però il colpo di Valenti fa esplodere la gioia degli emiliani. Nel primo tempo quindici minuti iniziali di dominio assoluto degli ospiti che si vedono annullare anche due gol (un terzo nel secondo tempo) mentre assediano la porta di Suzuki. Poi il match si riequilibra ma sono tante le occasione sprecate da Maldini e compagni.

Vittoria del Genoa sull’Empoli: il Grifone si impone 2-1 al Castellani grazie alle reti di Badelj ed Ekuban, e ritrova un successo che gli mancava da inizio dicembre. Succede tutto nel secondo tempo: i rossoblù vanno a segno due volte al 46’ e al 68’, mentre Esposito sbaglia un rigore al 54’, prima di segnare di testa al 74’. Il Genoa aggancia così l’Empoli a 19 punti in classifica e torna a sorridere.