L’… Eco del 2024 in pillole/APRILE – Gli articoli più letti del mese

Due drammatici incidenti mortali sulle strade del Vicentino inevitabilmente trascinano i fatti di cronaca più cruenti nelle prime pagine di tutti i quotidiani locali, dinamica che vale anche per L’Eco Vicentino. A perdere la vita in due scontri frontali tra auto avvenuti a Zanè e Cavazzale saranno in tutto tre persone, tutti di meno di 45 anni gettando nello sconforto famiglie residenti in più comunità della provincia.

Spunta lo sport tra le notizie più cliccate del mese di aprile, con competizione nota come la “Salita del Costo” per i motori e Daniele Orsato arbitro di calcio internazionale all’ultimo anno di attività ad attirare curiosità e interesse. Un nuovo lutto, infine, chiude la rassegna del mese di primavera: riguarda l’ambito degli enti locali tocca Cogollo del Cengio, costretto a salutare l’ex sindaco ad aprile.

Un 45enne di Zugliano, Manuel Gavin il suo nome, perde la vita in un venerdì sera dopo lo scontro tra vetture avvenuto al confine tra Zanè e Thiene, a pochi metri dalla rotatoria dell’area che ospita due discount. Stava rientrando a casa da una cena con amici insieme alla compagna 41enne, rimasta ferita gravemente ma sopravvissuta. La coppia di genitori ha due figli. Arrestato un 29enne scledense, risultato sotto effetto dell’alcool, con l’accusa di omicidio stradale.

In pieno giorno, alle 13.30, l’incidente che costa la vita a una donna di 39 anni originaria di Schio, Debora Bortoloso, dopo il frontale violento tra due auto in via Chiesa a Cavazzale di Monticello Conte Otto. Salvi una madre che rientrava a Dueville con i figli piccoli appena prelevati da scuola, mentre il compagno della vittima morirà dopo settimane di agonia al San Bortolo. Si tratta del 45enne Nicola Dalla Valle, di Sarcedo. I due convivevano a Zugliano da qualche tempo, paese ancora una volta toccato da un drammatico evento.

Notizia decisamente più leggera quella che unisce idealmente Altovicentino e Altopiano con l’edizione 2024 della mitica e storica “Salita del Costo“, baciata dal meteo, tra colori scintillanti e motori rombanti. Un evento che, complice la bella giornata, attira centinaia di curiosi e tifosi ad ammirare i bolidi e le gesta dei piloti, facendo da cornice alla tappa del Campionato Italiano di Velocità nel rally.

Riccardo Calgaro lascia prematuramente la “su” Cogollo, dopo averla guidata come primo cittadino per 10 anni (due mandati amministrativi), a seguito di un improvviso malessere a cui sopraggiunge la morte all’ospedale Alto Vicentino. Di 68 anni di età, lascia la moglie e le due figlie. Viene ricordato in paese anche per aver saputo tenere banco con brio e passione ai microfoni di Radio Monte Cengio, negli anni ’80, nell’era del boom della radio libere.

L’arbitro italiano in attività più famoso al mondo ricorderà a lungo la sua direzione di gara all’Etihad Stadium di Manchester, e non solo per lo spettacolare confronto tra i Citizens di Guardiola e le Merengues di Ancelotti, con premiati gli spagnoli solo ai calci di rigore. Una pallonata al basso ventre in diretta mondiale mette per qualche secondo ko Daniele Orsato, poi pronto a riprendere la partita con la consueta autorevolezza. Una curiosità che, in un mese caratterizzato da tragiche notizie, si fa “piacere” ai lettori della nostra testata.