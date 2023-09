Calcio, al via il 1° turno infrasettimanale di Serie A: stasera Juve – Lecce

La Juventus per ripartire, il Lecce per continuare a stupire. La Serie A torna già in campo per il primo turno infrasettimanale. Ad aprire la sesta giornata di campionato sarà la Juve che questa sera affronterà il Lecce all’Allianz Stadium. A tre giorni dallo stop al Mapei Stadium, i bianconeri proveranno a rialzarsi davanti ai propri tifosi. Il 2-4 è stato pesantissimo per gli uomini di Allegri che sembravano avviati verso la quinta vittoria consecutiva: per riprendere il cammino al vertice, Max non ha grandi alternative, o vince o si apre la prima crisi stagionale. Di fronte avrà l’unica squadra del campionato imbattuta oltre all’Inter: il Lecce, terzo in classifica a +1 proprio sulla Juve, rappresenta grande rivelazione di questo inizio di torneo.

L’anticipo della 6^ giornata diventa dunque l’occasione per svoltare, impegno introdotto in conferenza stampa da Massimiliano Allegri. “Dobbiamo dimenticare subito la serata storta – ha commentato il tecnico bianconero alla vigilia – trasformando i nostri punti deboli in punti di forza”. Nessun cambio in porta perché la fiducia in Szczesny è incrollabile, ma Gatti potrebbe sedersi in panchina, con Rugani chiamato al suo posto. Preannunciata anche qualche novità per l’attacco. Uno tra Chiesa e Vlahovic potrebbe riposare, ma l’impressione è che toccherà al serbo, uscito col muso lungo dopo la sostituzione nel finale col Sassuolo. Con l’ex viola, quindi, dovrebbe fare coppia Milik, visto che Kean è out per infortunio. D’Aversa punta ancora sul tridente formato da Almqvist, Krstovic e Strefezza. Si gioca stasera alle 20.45.

Gli altri match della sesta giornata. L’Inter capolista ospiterà domani a San Siro il Sassuolo (20.45), mentre il Milan farà visita al Cagliari (18.30). Impegno interno contro l’Udinese per il Napoli (20.45), Roma giovedì a Genova (20.45). Completano il quadro Empoli-Salernitana (domani ore 18.30), Verona-Atalanta (domani ore 18.30), Lazio-Torino (domani ore 20.45), Frosinone-Fiorentina (giovedì ore 18.30) e Monza-Bologna (giovedì ore 18.30).