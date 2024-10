Calcio, altro pari per la Juve. L’Inter vince e insegue il Napoli

Passo falso della Juventus che dopo il folle derby d’Italia con l’Inter incassa un altro pareggio, stavolta allo Stadium contro il Parma. Finisce 2 a 2 con gli ospiti in vantaggio prima con Delprato e poi con Somh, raggiunti però due volte dalle reti di McKennie e Weah. Un pari amaro per la squadra di Thiago Motta che vede allontanarsi dalla vetta, saldamente nelle mani del Napoli. Dietro insegue l’Inter vincitrice a Empoli con un netto 3 a 0.

Juventus-Parma. Un altro pareggio, dunque, e altri due gol incassati per la Juve di Thiago Motta che sembra non riuscire più a costruire quel bunker che l’aveva resa la difesa meno battuta d’Europa a inizio stagione. Dopo il pari pazzo con l’Inter, la squadra di Motta fa 2 a 2 col Parma allo Stadium. Nel primo tempo McKennie (31′) risponde al gol in apertura di Delprato (3′) e Sohm (38′) riporta avanti i gialloblù approfittando di una mezza dormita difensiva di Danilo e compagni. Nella ripresa poi ci pensa Weah (50′) a rimettere tutto nuovamente in parità su assist di Conceicao e nel finale Di Gregorio salva il risultato su Charpentier e Delprato mura l’ultimo tentativo di Yildiz.

Missione compiuta per l’Inter a Empoli: la squadra di Simone Inzaghi ha messo in archivio il rocambolesco 4-4 di San Siro contro la Juventus, ha spazzato via qualche incertezza sulla tenuta mentale del gruppo e si è rimessa a macinare gioco e punti. Una grossa mano ai nerazzurri nella partita del Castellani è arrivata però dall’espulsione di Goglichidze dopo mezzora di gioco, che ha spianato la strada al successo. Quindi la doppietta di Frattesi prima del gol di Lautaro, per un successo che permette ai nerazzurri di continuare a inseguire il Napoli in vetta alla classifica.

Soffre ma vince l’Atalanta, che nella decima giornata di Serie A batte 2-0 il Monza. Al Gewiss Stadium decidono i cambi di Gasperini: al 46′ e al 57′ entrano Samardzic e Zappacosta. Il primo segna su assist di Retegui al 70′, il secondo chiude i conti all’88’. Gasperini sorpassa la Juve e sale al terzo posto con 19 punti, lanciando la sfida al Napoli di Conte in vista del prossimo turno.

Vittoria in rimonta invece per il Venezia che al Penzo batte 3-2 all’Udinese. I friulani si portano avanti di due gol dopo 25 minuti con Lovric e Bravo, ma grazie a due rigori al 41′ e all’86’ di Pohjanpalo, al rosso a Touré e al momentaneo pareggio di Nicolussi Caviglia, Di Francesco centra un successo fondamentale per la salvezza. Lagunari a 8 punti, mentre i bianconeri di Runjaic restano a quota 16.