Calcio, Bonucci ai margini della Juventus. Per lui possibile futuro alla Lazio o alla Sampdoria

Leonardo Bonucci non rientra più nei piani della Juventus. La notizia è stata comunicata direttamente al giocatore dal nuovo direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, e da Giovanni Manna. Bonucci ha deciso comunque di presentarsi a Torino lunedì per allenarsi ai margini del gruppo, insieme agli altri esuberi. Proverà a convincere Max Allegri e la dirigenza di essere ancora utile per la causa bianconera, ma nel frattempo guarderà anche altrove.



Lazio, Sampdoria o Newcastle: potrebbe essere questa una delle destinazioni del difensore campione d’Europa. Alla Lazio troverebbe Maurizio Sarri che ha già conosciuto ai tempi della Juventus. E potrebbe giocare la Champions League. Così come accadrebbe qualora si aprisse la pista che porta al Newcastle, la squadra che ha acquistato Tonali dal Milan. L’altra destinazione possibile è Genova, sponda Samp. In questo caso Bonucci troverebbe Andrea Pirlo, suo ex allenatore alla Juventus e compagno di squadra quando era in campo.Intanto i bianconeri hanno comunicato ufficialmente di rinunciare alla Superlega. Affinché la rinuncia diventi ufficiale però serve il “benestare” di Real Madrid, Barcellona e degli altri club coinvolti nel progetto. L’ok potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Anche perché il progetto Superlega pare tutt’altro che pronto a concretizzarsi.