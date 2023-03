Calcio, Champions League: Chelsea e Benfica volano ai quarti. Stasera Bayern Monaco – Psg e Tottenham – Milan

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Chelsea e Benfica. Sono loro le prime “regine d’Europa” a volare ai quarti di Champions League. Nel ritorno degli ottavi, a Stamford Bridge, i Blues battono 2-0 il Dortmund ribaltando l’1-0 del Borussia all’andata: decidono il match i gol, subito prima e subito dopo l’intervallo, di Sterling (43’) e Havertz su rigore (53’), due terzi del tridente delle meraviglie completato da Joao Felix. Una bella iniezione di fiducia per gli uomini di Potter che erano finiti nel mirino di tifosi e opinione pubblica per via degli scarsi risultati in Premier League.

Spettacolo del Benfica al Da Luz. Dopo il 2-0 in trasferta dell’andata, la squadra di Schmidt rifila una manita al Bruges e strappa un biglietto per i quarti per il secondo anno consecutivo. Partita senza storia a Lisbona: al 45’ i portoghesi sono già avanti con due gol di Rafa Silva e uno scatenato Gonçalo Ramos che nella ripresa firma anche il tris. Joao Mario trasforma poi un rigore e Neres realizza il 5-0 prima del gol della bandiera di Meijer. Esame Bruges superato a pieni voti dunque per il Benfica che si candida a diventare la sorpresa della Champions League, competizione in cui quest’anno non ha mai perso: 6 vittorie e 2 pareggi, entrambi contro il Paris Saint-Germain.

Psg che stasera sarà impegnato in casa del Bayern Monaco. La formazione di Nagelsmann vuole chiudere la pratica e archiviare l’accesso ai quarti di finale davanti al proprio pubblico dopo l’1-0 rifilato ai parigini al Parco dei Principi. Si gioca alle 21 all’Allianz Arena di Monaco.

Alla stessa ora il Milan affronta in trasferta il Tottenham. Si riparte dall’1-0 del Meazza, il vantaggio necessario ad affrontare una sfida che vale i quarti di finale con il minimo sindacale di ottimismo. Testa, gambe e cuore, il mix perfetto per uscire a testa alta, e con la qualificazione in mano, dal Tottenham stadium. Nella conferenza della vigilia, Stefano Pioli ha chiarito di aver studiato a fondo la squadra di Antonio Conte. “Arriviamo a questa partita con determinazione e fiducia. Servirà qualità nelle giocate, continuità e personalità” ha detto il tecnico rossonero. Giocano dall’inizio Brahim Diaz e Giroud. I rossoneri non entrano tra le prime otto d’Europa dal 2012.