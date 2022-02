Calcio, Coppa Italia: il Milan schianta la Lazio, in semifinale sarà derby

Nei quarti di finale di Coppa Italia, Milano batte Roma 6-0. Infatti, al 2-0 con cui l’Inter ha eliminato la Roma, si aggiunge il 4-0 del Milan contro la Lazio. Dunque, sarà ancora “Derby della Madunina”, un doppio derby: perchè le semifinali sono su sfide di andata e ritorno. Il 2 marzo rossoneri padroni di casa, ritorno nel Meazza nerazzurro il 20 aprile. Intanto, gara senza storia a San Siro: Diavolo sempre in controllo del match e Lazio mai pericolosa. La squadra di Sarri perde anche Immobile per infortunio.

Giroud scatenato: un’altra doppietta dopo quella che ha deciso il derby. Ma ad aprire le marcature è Leao imbeccato benissimo da Romagnoli. L’attaccante portoghese è implacabile davanti al portiere biancoceleste Reina. Lo stesso Leao serve su un vassoio d’argento a Giroud il pallone del 2-0. Poi, in chiusura di primo tempo, il francese firma la sua seconda doppietta di fila. Pertanto, sul taccuino della ripresa c’è solo la rete di Kessie. Tonali, ammonito, salterà il primo round contro i cugini nerazzurri.

In tribuna il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini. Davanti al Mancio, il Milan si gode così un’altra bella vittoria. Un successo ricamato con personalità, quantità e qualità. La supremazia dei rossoneri ha schiantato una Lazio che era comunque reduce dal 3-0 di Firenze e da quattro partite consecutive senza subire gol. Al Meazza invece si è vista una Lazio involuta, senza idee, fragile in difesa, sterile in attacco. Delusi i tifosi laziali presenti allo stadio, mentre i milanisti hanno chiuso in festa facendo la “ola” che non si vedeva da molto tempo. Altro segnale di grande felicità rossonera.