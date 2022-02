Nel negozio oltre 10mila cover prive di etichetta: sequestro delle guardia di finanza

Sequestro amministrativo da parte della guardia di finanza a Thiene in un negozio specializzato presso il centro commerciale Thiene: deteneva oltre diecimila cover per smartphone prive di qualsiasi etichetta.

L’operazione è avvenuta nei giorni scorsi, nell’ambito di un’autonoma attività di polizia economico-finanziaria della finanza, messa in atto per contrastare traffici illeciti e in particolare contro la contraffazione, la commercializzazione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale.

1 di 2

Per la precisione, sono state 10.120 le custodie per telefoni cellulari sequestrate (la quasi totalità di quelle presenti nel negozio): erano sprovviste di qualsiasi informazione merceologica. I prodotti del punto vendita, gestito da una società con sede a Roma, erano privi di ogni etichetta illustrativa delle loro caratteristiche, componenti e origine e, quindi, violavano le prescrizioni del cosiddetto “Codice del Consumo”. Nel dettaglio, gli accessori sequestrati erano privi di etichette riportanti, nella lingua italiana, i componenti, gli eventuali allergeni presenti, il produttore, l’importatore e l’origine.

Data la constata violazione in materia di sicurezza prodotti, al legale rappresentante della società è stata contestata, una sanzione amministrativa, che la Camera di Commercio di Roma potrà fissare fra 500 e 26 mila euro. L’operazione – che non ha risvolti penali ma solo amministrativi – si inserisce fra le attività a tutela del mercato dalla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale, affinché gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza, promuovendo, al contempo, una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo.