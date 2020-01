Calcio e mercato. Coppa Italia: avanzano Napoli, Lazio e Inter. Scambio Politano-Spinazzola

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La sessione invernale di calciomercato è giunta praticamente a metà del suo percorso (si chiude il 31 gennaio alle 20), ma rispetto all’estero stenta a decollare per il solito motivo: in Serie A girano pochi soldi rispetto agli altri principali campionati europei. Finora poche operazioni, operazioni minori e in tono minore; a parte i 44 milioni di euro versati nelle casse dell’Atalanta dalla solita Juventus per il giovane svedese di origini macedoni Dejan Kulusevski. Però, il centrocampista offensivo che compirà 20 anni a fine aprile, arriverà alla Vecchia Signora soltanto a giugno.

Per ora rimane in prestito al Parma dove sta facendo benissimo. Ricordiamo che grazie al 2-0 rifilato al Lecce nel “Monday Night” dell’ultima di andata, i ducali continuano a scalare posizioni di classifica: attualmente sono settimi a un solo punto dalla zona Europa League. Parma dunque tra le rivelazioni di questa stagione grazie all’ottimo organico e alla bravura del tecnico D’Aversa. Tornando al mercato, come sempre tengono banco, plusvalenze, scambi e prestiti caratterizzati da diritto (frequente) o obbligo (raro) di riscatto. Operazioni imposte dai bilanci di un po’ tutti i club.

A proposito di scambi, al momento quello che fa più notizia è il seguente: Politano alla Roma e Spinazzola all’Inter. C’è l’ok delle due società allo scambio di prestiti, con la formula dell’obbligo di riscatto. Matteo e Leonardo, valutati 30 milioni ciascuno (valutazione “gonfiata” per fare plusvalenza da entrambe le parti), nella giornata di mercoledi 15 gennaio faranno le visite mediche. Politano arriverà a Fiumicino alle 9 di mattina direttamente da Milano. Poi, se non ci saranno intoppi, l’ex attaccante esterno del Sassuolo tornerà a indossare la maglia giallorossa visto che è cresciuto nel settore giovanile romanista (fu scoperto da Bruno Conti ma non giocò mai con la prima squadra), mentre l’esterno basso ex Juventus indosserà la casacca nerazzurra: anche lui è atteso per mercoledi mattina a Milano.



Operazione obbligata per la Roma. A Trigoria, infatti, il tecnico Fonseca aveva bisogno di un altro giocatore offensivo al più presto. Politano era da tempo nella lista nella spesa del direttore sportivo Petrachi, il grave infortunio di Zaniolo ha di fatto spinto il ds ad accelerare l’affare. Matteo, passato da calciatore indispensabile con Spalletti ad attaccante di scorta con Conte, quest’anno in Serie A ha giocato pochissimo: appena 253 minuti spalmati in 11 presenze.

In tutto ciò, con il Torino, accedono ai quarti di finale di Coppa Italia: il Napoli (2-0 al Perugia con doppietta di Insigne), la Lazio (4-0 alla Cremonese) e l’Inter (4-1 al Cagliari con doppietta di Lukaku).