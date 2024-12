Calcio, il Milan delude a San Siro: nessun gol contro il Genoa. La Roma cade a Como

. È la sintesi di quanto accaduto in una fredda domenica sera non solo per le temperature, ma soprattutto per i tifosi rossoneri che non possono festeggiare nel migliore dei modi la presenza allo stadio dei grandi campioni che in un passato più o meno recente hanno vestito la casacca rossonera. Nella domenica del 16esimo turno di serie A festeggia invece un incredibile Como che in un Sinigaglia hollywoodiano – vista la presenza sugli spalti di Adrien Brody, Keira Knightley e Michael Fassbender – batte la Roma 2 a 0 spedendo i giallorossi nell'incubo di un gioco ancora spento. Sorridono anche Bologna e Verona che battono Fiorentina e Parma.

Milan, festa rovinata. A San Siro c'era la storia rossonera per festeggiare il 125esimo anniversario dalla nascita del club. Ma la squadra di Fonseca ha deluso le attese pareggiando 0 a 0 contro un buon Genoa che ha eretto un muro rimasto in piedi fino alla fine. Nel primo tempo il migliore è il giovane Jimenez, il sostituto di Theo Hernandez, ma il più pericoloso è Emerson Royal. Il brasiliano impegna seriamente Leali con un colpo di testa, ma è Morata ad avere l'occasione più ghiotta quando al 79' coglie in pieno la traversa. Il Diavolo, però, non passa e sprofonda a -14 dall'Atalanta capolista.

Como da Oscar. Nel più hollywoodiano degli stadi d'Italia – considerata la parata dei vip – il Como ha battuto 2-0 la Roma grazie a un finale da favola di Alessandro Gabrielloni. Dopo una partita sofferta nel primo tempo, ma dominata nella ripresa e tenuta in equilibrio fino al novantesimo, l'attaccante protagonista della scalata lariana dalla Serie D è diventato l'eroe per il Como. Al 93' ha deviato in rete l'assist di Cutrone anticipando tutti sul primo palo con la punta del piede, poi regalando a Nico Paz il pallone solo da spingere in rete per il raddoppio. Per il Como primo clean sheet in campionato, per la Roma ottava sconfitta.

Festeggia Italiano. Dopo otto vittorie consecutive, la Fiorentina cade invece a Bologna. Senza Palladino in panchina – colpito dal grave lutto per la perdita della madre la Viola cede 1 a 0 al Dall'Ara contro l'ex Vincenzo Italiano e resta ferma a 31 punti in classifica. Decisiva la rete di Odgaard (59') che spedisce in rete un cross di Dominguez deviato da Freuler. Passa anche il Verona che scaccia – almeno per il momento – la crisi di risultati vincendo 3 a 2 al Tardini di Parma.