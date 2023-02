Calcio, in Serie B saltano due panchine: il Benevento esonera Cannavaro. L’Ascoli saluta Bucchi

Prima Bucchi poi Cannavaro. 23esima giornata in Serie B fatale per gli ormai ex tecnici di Ascoli e Benevento. Dopo la sonora sconfitta per 3-0 contro il Cittadella, il club marchigiano ha deciso di esonerare Cristian Bucchi. Rinnovato dalla società prima di Natale l’allenatore romano lascia i bianconeri dopo 25 partite dove ha collezionato 7 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. “L’Ascoli Calcio 1898 Fs Spa – si legge nell’annuncio ufficiale del club – comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il sig. Cristian Bucchi e i suoi collaboratori. Il club bianconero saluta mister Bucchi e il suo staff e augura loro le migliori fortune personali e professionali”. Al suo posto l’Ascoli pensa ad Alessandro Nesta.

Fatale a Fabio Cannavaro la sconfitta interna (2-1) contro il Venezia, e un preoccupante penultimo posto in classifica. “Il Benevento Calcio – si legge nella nota ufficiale della società – comunica di aver sollevato Fabio Cannavaro dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Il Club ringrazia il mister, il suo vice ed il Direttore Sportivo per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera”. Con il campione del mondo 2006 vanno via anche il fratello Paolo (suo vice) e il direttore sportivo Pasquale Foggia.

Negli altri match del sabato di Serie B pirotecnico 4-3 del Bari sulla Spal. Non basta un super Nainggolan, gol e assist all’esordio per l’ex Roma. Il Sudtirol vince in casa del Pisa 1-0 e mette pressione a Genoa e Reggina. Punti importanti per il Perugia di Castori, che rifila un poker al Brescia (4-0). Reti bianche tra Cosenza e Ternana. Il Frosinone vince a Como 2-0.