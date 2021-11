Incendio nel retrobottega: distrutto il magazzino di articoli per caccia e pesca

Scoppia l’incendio poco dopo l’orario di chiusura del negozio e devono intervenire d’urgenza i vigili del fuoco di Vicenza per evitare che le fiamme devastassero tutti i locali della rivendita di articoli per la caccia e la pesca.

L’allarme è scattato ieri sera alle 20.30 in via Camisana a Grumolo delle Abbadesse, con i pompieri a dirigersi al loro arrivo nel retro di uno stabile al civico 90, di proprietà di Gianni Tecchio.

Ad andare a fuoco in quei minuti concitati era il locale magazzino, con rischio concreto di estensione del rogo anche nello spazio di vendita. Gli operatori della caserma centrale del capoluogo berico hanno agito con tempestività, utilizzando autopompa, un’autobotte e dispiegando i sette pompieri disponibili “armati” di schiuma.

Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio della stessa squadra intervenuta sul posto ieri sera a Grumolo, con le operazioni di completo spegnimento e attenta bonifica per prevenire altri focolai latenti che sono terminate solo poco prima della mezzanotte. Ingenti i danni, per qualche decina di migliaia di euro, sia alla struttura sia per le merce andata in fumo.