Calcio, saranno i campioni del Milan a inaugurare la serie A 2022/23. Fissati gli orari della prima giornata

Sarà Milan-Udinese la prima partita della serie A 2022/23 in programma il 13 agosto. Lo ha deciso la Lega rendendo note date e orari delle prime cinque giornate della massima serie calcistica per la prossima stagione. L’inaugurazione dunque sarà affidata ai campioni in carica del Milan, che scenderanno in campo alle 18.30 a San Siro. Con quali giocatori è presto per dirlo. Visto che i rossoneri devono ancora smuovere il proprio mercato, anche se è arrivato Origi e nelle scorse ore pure le attese firme sui contratti di Maldini e Massara.

Insieme ai rossoneri di Stefano Pioli e alla nuova Udinese di Andrea Sottil scenderanno in campo in contemporanea anche Sampdoria e Atalanta. Qui la curiosità sarà tutta rivolta ai nerazzurri di Gasperini, che hanno chiuso la scorsa stagione in netto calo rispetto al passato. Alle 20.45 toccherà invece all’Inter, di scena a Lecce, con un Lukaku in più. L’attaccante belga è il più atteso alla sua seconda vita a Milano. Se sarà Lautaro o Dybala il partner offensivo è tutto da vedere.

Si prosegue dunque con Monza-Torino, sempre il 13 agosto. Mentre il giorno dopo sono previste altre quattro gare: Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna alle 18.30. Poi Salernitana-Roma e Spezia-Empoli alle 20.45. Fino ad arrivare al turno di ferragosto, con due gare in programma: Verona-Napoli alle 18.30 e Juventus-Sassuolo alle 20.45. Occhi puntati in particolare su Torino, dove andrà in scena il Pogba-bis. E, chissà, forse anche il debutto allo stadium di Di Maria. Ma senza le magie di Dybala, Morata e Bernardeschi. Loro non ci sono più, i contratti sono scaduti il 30 giugno. E i bianconeri vogliono aprire un nuovo capitolo della propria storia.