Calcio, solo un gol e sbadigli negli anticipi della 32esima. Vince il Lecce, pari per Juve e Bologna

È stato un sabato di serie A tutt’altro che entusiasmante quello della 32esima giornata. L’unica marcatura porta la firma di, autore del gol vittoria del Lecce contro l’Empoli per tre punti che potrebbero rivelarsi fondamentali in chiave salvezza. Zero a zero invece nel derby della mole tra Torino e Juventus; stesso risultato per Bologna Monza.

Rincorsa salvezza del Lecce. Ad aprire il sabato della 32esima di Serie A sono dunque Lecce ed Empoli che si sfidano al Via del Mare a caccia della salvezza. Alla fine la spunta la squadra di Gotti che vince 1-0 grazie al gol di Sansone arrivato nei minuti finali del match e si porta momentaneamente a +6 dal terzultimo posto del Frosinone. In Salento in avvio Mariani annulla un gol di Cerri per un fallo di mano nell’azione precedente, poi Caprile e Falcone salgono in cattedra con le loro parate fino al 90′, quando Sansone decide la gara appoggiando in rete l’assist di Pierotti.

Sbadigli nel derby della Mole. Torino e Juventus non sono andate invece oltre lo 0-0 all’Olimpico Grande Torino. Nel primo tempo le occasioni migliori le ha create la formazione di Allegri con Vlahovic fermato prima da un palo clamoroso al 7′ e poi da Milinkovic-Savic al 31′. Dopo l’intervallo il Toro di Juric (espulso per proteste nel finale) ha alzato il baricentro impegnando Szczesny con Sanabria, ma senza trovare lo spunto giusto. La Juventus resta terza a -5 dal Milan.

Bologna a secco. L’altro 0 a 0 di giornata è quello del Dall’Ara con la sfida tra Bologna e Monza. Secondo pareggio consecutivo senza reti per la squadra di Thiago Motta dopo quello di Frosinone. Un pare che frena la corsa Champions dei felsinei e ora Roma e Atalanta possono avvicinarsi. Al momento però Thiago Motta resta terzo a -4 dalla Juventus.