Calcio, verso Italia – Inghilterra: non convocato Immobile. Gioca Scamacca

Ciro Immobile non è stato convocato per Italia – Inghilterra di questa sera (venerdì 23 settembre). Un problema muscolare ferma l’attaccante della Lazio che dunque salta un match importantissimo per la Nazionale. Importantissimo perché il risultato di stasera determinerà il futuro degli Azzurri in Nations League e non solo. Così il ct Roberto Mancini dovrà rinunciare al suo bomber più prolifico (almeno con la Lazio) e sarà costretto a guardare altrove.

Quell’altrove si chiama Gianluca Scamacca: sarà lui, con tutta probabilità, ad ereditare il posto in attacco lasciato libero da Immobile. L’ex attaccante del Sassuolo – attualmente al West Ham – sarà supportato da Raspadori e – forse – Gabbiadini nel tridente scelto da Mancini. In ribasso le quotazioni di Vincenzo Grifo che dunque dovrebbe partire dalla panchina. Il resto della formazione è presto detto, con Donnarumma tra i pali e Bonucci-Bastoni al centro della difesa. Mentre sulle fasce agiranno Di Lorenzo ed Emerson. A centrocampo spazio a Barella, Jorginho e Pobega.

Formazioni a parte, l’Italia ritrova l’Inghilterra 14 mesi e 12 giorni dopo il trionfo di Wembley, in quella vittoria europea che aveva prospettato tutt’altro futuro per i nostri colori. Ma sappiamo bene com’è andata. Dopo quell’incredibile impresa c’è stato il “sogno Mondiale” diventato “incubo Mondiale” nel giro di pochi minuti, quelli che sono bastati alla Macedonia per batterci nei play off. Il resto è storia che non vale la pena ricordare. Serve, piuttosto, un’altra pagina. Quella che l’Italia di Roberto Mancini può cominciare a scrivere già da stasera.